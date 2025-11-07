Орбан добился от Трампа исключений из санкций для поставок российской нефти и газа
Венгрия продолжит получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба". США сделали исключения из санкций.
Как передает РБК-Украина, слова Орбана приводит Magyar Nemzet.
Орбан на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом рассказал, что в Вашингтоне также состоялись переговоры на уровне министров. Там обсуждали все вопросы, которые "важны с точки зрения Венгрии".
Он добавил, что Венгрия получила полное освобождение от санкций для поставок по газопроводу "Турецкий поток" и нефтепроводу "Дружба".
По словам премьера, также была достигнута договоренность в сфере ядерной энергетики, теперь американская компания Westinghouse присоединится к венгерским ядерным проектам, чего ранее не происходило.
Орбан отметил, что "американская сторона заинтересована в экономической стабильности Венгрии", поэтому удалось создать новую систему американо-венгерского сотрудничества.
Стоит заметить, что такое решение Трампа является довольно противоречивым, поскольку ранее он резко критиковал страны Европы за то, что они продолжают покупать у России нефть и газ, "пока воюют с ней".
Визит Орбана в Вашингтон
Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан сегодня, 7 ноября, посетил Вашингтон после того, как США ввели санкции против российских нефтяных компаний - "Лукойла" и "Роснефти".
Ранее венгерский премьер называл решение Трампа о новых санкциях против России ошибкой.
Также Орбан отказывался прекращать покупку нефти у России, поскольку она "зафиксирована долгосрочными контрактами".