Орбан добился от Трампа исключений из санкций для поставок российской нефти и газа

Орбан на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом рассказал, что в Вашингтоне также состоялись переговоры на уровне министров. Там обсуждали все вопросы, которые "важны с точки зрения Венгрии".

Он добавил, что Венгрия получила полное освобождение от санкций для поставок по газопроводу "Турецкий поток" и нефтепроводу "Дружба".

По словам премьера, также была достигнута договоренность в сфере ядерной энергетики, теперь американская компания Westinghouse присоединится к венгерским ядерным проектам, чего ранее не происходило.

Орбан отметил, что "американская сторона заинтересована в экономической стабильности Венгрии", поэтому удалось создать новую систему американо-венгерского сотрудничества.

Стоит заметить, что такое решение Трампа является довольно противоречивым, поскольку ранее он резко критиковал страны Европы за то, что они продолжают покупать у России нефть и газ, "пока воюют с ней".