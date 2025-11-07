ua en ru
Россия за октябрь потеряла больше всего солдат с начала войны, - Зеленский

Киев, Пятница 07 ноября 2025 17:04
UA EN RU
Россия за октябрь потеряла больше всего солдат с начала войны, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Иван Носальский

Российские войска в октябре понесли больше всего потерь с начала войны против Украины. Бойцы Сил обороны за месяц ликвидировали более 25 тысяч оккупантов.

Как передает РБК-Украина, об этом на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства обратил внимание, что такое большое количество российских потерь подтверждено видеоматериалами.

"Здесь четкая цифра, потому что все это с видеоподтверждением. Это самое большое количество потерь России с начала полномасштабной войны за один месяц", - добавил он.

Зеленский напомнил, что в Украине действуют внутренние программы, где за ликвидацию врага с видеоподтверждением предусмотрены дополнительные баллы.

Он также уточнил, что общие потери россиян за октябрь могут составлять 27–28 тысяч - две-три тысячи еще не были подтверждены. По его словам, такого результата удалось достичь благодаря увеличению использования беспилотников на фронте.

Потери России

Напомним, ранее Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что вчера, 6 ноября, украинским воинам удалось обезвредить еще почти 1200 российских оккупантов.

При этом, как отмечает украинское военное командование, общие потери России с начала полномасштабной войны могут составлять около 1 148 910 солдат.

По состоянию на сейчас враг сосредоточил основное количество своих наступательных сил вокруг Покровска. Несколько сотен российских солдат находятся внутри города.

Сегодня, 7 ноября, 7 корпус Десантно-штурмовых сил отмечал, что россияне снизили активность в Покровске и теперь готовят новую атаку на Мирноград, который находятся неподалеку.

