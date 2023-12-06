Уничтожение российского Су-24М и атака дронов СБУ на Крым: новости за 5 декабря
Вчера, 5 декабря 2023 года, ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Су-24М возле Змеиного. А украинские спецслужбы ударили беспилотниками по ряду военных объектов россиян на территории Крыма.
РБК-Украина собрало главные новости за 5 декабря.
Война России против Украины: последние новости
- ССО уничтожили склад боеприпасов россиян и установку "Град" в оккупированном Донецке (видео).
- В разведке заявили о вспышке российских ИПСО с начала ноября.
- ВСУ уничтожили склад боеприпасов и миномет россиян в Бахмутском районе (видео).
- Бельгия подтвердила намерения передать Украине истребители F-16 в 2025 году.
- Под Сумами задержали экс-чиновника, работавшего на РФ. Для этого даже был "в плену".
ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Су-24М возле Змеиного
Силы обороны Украины вчера, 5 декабря, уничтожили российский бомбардировщик Су-24М в районе острова Змеиный.
"Давно не было в нашем активе сбитых российских "сушек", - говорится в сообщении.
Командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук сообщил об уничтожении российского бомбардировщика Су-24М в районе острова Змеиный, который под прикрытием истребителя Су-30СМ пытался нанести ракетно-бомбовый удар по югу Одесской области.
"Благодаря успешно проведенной операции воздушного командования "Юг", украинское зенитное ракетное подразделение отправило российскую "сушку" вслед за "российским военным кораблем", - добавил Олещук.
В комментарии РБК-Украина представитель ВМС Плетенчук сообщил, что уничтоженный самолет ставил мины, чтобы навредить зерновому коридору.
Дроны СБУ ударили по ряду военных объектов оккупантов в Крыму, - источники
Сотрудники украинских спецслужб вчера утром ударили беспилотниками по ряду военных объектов россиян на территории временно оккупированного Крыма.
По информации источников дроны Службы безопасности Украины поразили: радиолокационную систему "Небо-М" в районе поселка Багерово, стоянку вертолетов, радиолокационную систему П-18 "Терек" и систему управления зенитно-ракетных подразделений "Байкал-1М" возле населенного пункта Стрелковое.
"Эта утренняя "бавовна" на военных объектах в Крыму является результатом спецоперации СБУ", - уточняют источники.
Также Служба безопасности Украины и Главное управление разведки Минобороны вчера, 5 декабря, атаковали нефтебазу в оккупированной Феодосии. Под удар Сил обороны Украины попал "Морской нефтяной терминал" в Феодосии.
Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов сказал, что украинский удар по нефтебазе россиян во временно оккупированной Феодосии является продолжением процесса демилитаризации Крыма.
В Раде хотят обязать украинцев носить с собой военный билет, - нардеп
В Верховной раде планируют на законодательном уровне обязать украинцев носить военный билет.
"Чтобы избежать вопросов связанных с тем, является ли гражданин военнообязанным, не военнообязанным, может получить повестку или не может получить повестку, мы предусматриваем, что военнообязанные во время военного положения должны иметь с собой и документ, подтверждающий личность, и документ, удостоверяющий пребывание на воинском учете", - заявил нардеп Федор Вениславский.
Отметим, в территориальных центрах комплектования и сейчас советуют украинцам носить с собой военный билет.
В то же время, как отмечают юристы, это не закреплено на уровне закона.
Повестки в Украине хотят вручать по электронной почте и заказным письмом, - нардеп
В Украине готовят законопроект, предусматривающий вручение повесток через электронную почту и заказным письмом.
"В законопроекте мы планируем прописать возможность вручения повестки не только лично под расписку, но и через электронную почту и заказным письмом", - отметил Вениславский, комментируя новый законопроект о мобилизации, который готовят в парламенте.
Он уточнил, что сообщение о передаче заказного письма поступает в почтовый ящик, а уже само письмо с повесткой должны выдать человеку лично в руки представители почтовых служб. Это так называемая публичная повестка.
При этом, по словам Вениславского, в случае с электронной почтой, в Украине уже фактически действует электронный кабинет военнообязанных и призывников, который будет содержать все идентификационные данные.
"Эти нормы должны упростить получение повестки и не позволять людям злоупотреблять тем, что они якобы не получают повестку и не нарушают закон", - пояснил он.
При этом авторы законопроекта хотят разрешить вручение повесток не только представителями территориальных центров комплектования, но и органами местного самоуправления и органами исполнительной власти. Это планируют сделать, чтобы уточнить полномочия всех органов власти в вопросе мобилизации, рассказал нардеп.
Вышеупомянутые органы, по его словам, очень часто избегают своих обязанностей по мобилизации.
"Эти нормы есть в законопроекте, который мы еще нарабатываем. Он еще не зарегистрирован. Дискуссии еще продолжаются. Однако есть все шансы зарегистрировать этот документ в финальном виде уже до конца этой недели", - резюмировал Вениславский.
Все, кому с начала войны присвоили звание Героя, получат собственное жилье, - Зеленский
Всем защитникам Украины, получившим с начала военной агрессии РФ звание Героя и ставших кавалерами ордена "Золотая Звезда", будет предоставлено от государства собственное жилье.
Президент отметил, что в стране начинают реализовывать важную инициативу по принципу: Украина защищает тех, кто защищает Украину".
"По этой инициативе все, кто с начала войны получил звание Героя Украины, получают собственное жилье. Все, кто, защищая государство, стал кавалером ордена "Золотая Звезда". Все без исключения", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, такими наградами были отмечены уже 360 украинцев с начала российского полномасштабного вторжения.
"Государство позаботится о каждом из них - и о тех, кто с нами, и о семьях всех тех, кто отдал свою жизнь за страну", - заявил президент.
Российские войска захватили большую часть руин Марьинки, - британская разведка
В последние недели российские войска постепенно продвигаются через развалины Марьинки, города Донецкой области. Сейчас Россия, вероятно, контролирует большую часть застроенной территории.
Как отмечается в сводке, украинские силы по-прежнему контролируют участки территории на западной окраине города.
Марьинка находится на линии фронта с 2014 года. До войны ее население составляло 9000 человек. По данным британской разведки, сейчас она полностью разрушена: кадры с дронов показывают, что подавляющее большинство зданий превращено в руины.
"Возобновление действий России в Марьинке является частью осеннего наступления России, приоритетом которого является расширение контроля России над оставшимися частями Донецкой области. Вполне вероятно, что это все еще одна из основных военных целей Кремля", - отмечают в Минобороны Британии.
Девять приоритетов: в ЕС рассказали детали гарантий безопасности для Украины
Представители Минобороны и Европейского союза обсудили долгосрочные гарантии безопасности Украины во вторник, 5 декабря.
Как сообщается, представители Европейской службы внешних дел прибыли в Киев, чтобы начать от имени Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля консультации относительно пакета гарантий безопасности для Украины.
Направления долгосрочной помощи ЕС представил заместитель Генерального секретаря по вопросам общей политики безопасности и обороны Европейской службы внешних дел Чарльз Фриз во время переговоров с украинской делегацией во главе с заместителем министра обороны Украины Юрием Джигирем.
Пакет для Украины включает девять приоритетов будущих обязательств по безопасности со стороны Евросоюза для Украины:
- помощь военной техникой и оборудованием;
- обучение украинских военных;
- сотрудничество с украинской оборонной промышленностью;
- противостояние кибер- и гибридным угрозам;
- помощь в разминировании;
- реализацию реформ, связанных с процессом вступления в ЕС;
- усиление способности контролировать запасы оружия;
- поддержку усилий по ядерной безопасности;
- обмен разведданными, в частности спутниковыми снимками.
Фриз также подчеркнула, что ЕС "пытается обеспечивать предоставление помощи Украине настолько быстро, насколько это нужно".
На нардепа от ОПЗЖ Борта завели дело из-за задержек за границей
В Украине расследуют возможный служебный подлог документов для выезда за границу нардепом Украины от запрещенной ОПЗЖ, членом комитета Верховной рады Украины по бюджету. Речь идет о нардепе Виталие Борте.
Так, источники РБК-Украина подтвердили, что в деле фигурирует нардеп от запрещенной ОПЗЖ Виталий Борт. В конце октября соответствующее уголовное производство инициировал Генеральный прокурор. Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 366 УК Украины на основании материалов, собранных ГБР.
Так, следствие установило, что народный депутат в соответствии с распоряжениями председателя Верховной рады дважды ездил в Венгрию - с 12 по 14 апреля и с 3 по 5 июля 2023 года.
"В то же время после истечения сроков командировки, он вовремя не возвращался в Украину, а продолжал находиться за границей", - говорится в сообщении ГБР.
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