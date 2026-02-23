ua en ru
Пн, 23 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Новый теракт после Львова? В Николаеве на АЗС взрывом ранены полицейские: все детали

Украина, Понедельник 23 февраля 2026 19:26
UA EN RU
Новый теракт после Львова? В Николаеве на АЗС взрывом ранены полицейские: все детали Иллюстративное фото: в Николаеве на АЗС взрывом ранены полицейские (GettyImages)
Автор: Наталья Кава, Юлия Акимова

В Николаеве вечером произошел взрыв на территории неработающей автозаправочной станции. В результате инцидента пострадали семь сотрудников патрульной полиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Национальной полиции Украины Ивана Выговского.

Что известно о взрыве

По словам Выговского, взрыв произошел около 18:10 на территории неработающей АЗС. На месте находились сотрудники Управления патрульной полиции, которые приехали на пересменку и припарковали служебные автомобили.

В результате взрыва семеро полицейских получили ранения. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

"Врачи борются за их жизнь", - сообщил Выговский.

Полиция связывает инцидент с серией атак

Глава Нацполиции напомнил, что позавчера теракт против правоохранителей произошел во Львове, где погибла полицейская и были ранены другие сотрудники полиции.

"Это не совпадение. Враг прицельно пытается убивать украинских полицейских, которые ежедневно стоят на защите людей и государства", - заявил он.

В полиции расценивают события как целенаправленную атаку на систему правопорядка и попытку дестабилизации ситуации внутри страны.

Сейчас продолжаются следственные действия и выяснение всех обстоятельств взрыва.

Реакция МВД

Глава МВД Игорь Клименко в комментарии РБК-Украина отметил, что сейчас на месте происшествия работают взрывотехники. В частности, сейчас уточняются детали относительно того, что именно стало причиной взрыва.

"Больше всего меня на данный момент интересует состояние патрульных. Поручил сейчас определиться, нужно ли кого-то транспортировать на лечение в Киев. Мне постоянно докладывают, держу на контроле. Будем информировать", - рассказал Клименко.

Заявление Зеленского

По словам Зелесского, двое из семи раненых находятся в тяжелом состоянии. Им оказывается необходимая помощь.

"Выясняются все обстоятельства. В частности, проверяется версия относительно террористического акта. Поручил Национальной полиции и Службе безопасности информировать общество о необходимых деталях", - заявил президент.

Теракт во Львове

В ночь на 22 февраля в центре Львова прогремели два взрыва. Предварительно известно, что перед этим на спецлинию "102" поступило сообщение о проникновении в магазин на улице Данилишина.

Первый взрыв произошел по прибытии экипажа патрульной полиции, второй - когда на место прибыл следующий наряд. В результате теракта погибла 23-летняя полицейская, еще более 20 человек получили ранения.

Правоохранители установили личность, вероятно причастную к преступлению. Женщину задержали в Старом Самборе и сообщили ей о подозрении по статьям о террористическом акте, повлекшем гибель человека, и незаконном обращении с оружием. По данным следствия, она могла заложить взрывчатку в мусорные баки и зафиксировать это на видео.

Сегодня Галицкий районный суд Львова избрал подозреваемой меру пресечения - содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев Теракт Полицейские
Новости
Буданов анонсировал новые переговоры Украины с РФ: уже определены даты
Буданов анонсировал новые переговоры Украины с РФ: уже определены даты
Аналитика
Партия Терехова, Кима и Арахамии? Что стоит за новым политическим проектом власти
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Партия Терехова, Кима и Арахамии? Что стоит за новым политическим проектом власти