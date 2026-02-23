Новый теракт после Львова? В Николаеве на АЗС взрывом ранены полицейские: все детали

В Николаеве вечером произошел взрыв на территории неработающей автозаправочной станции. В результате инцидента пострадали семь сотрудников патрульной полиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Национальной полиции Украины Ивана Выговского.

Что известно о взрыве

По словам Выговского, взрыв произошел около 18:10 на территории неработающей АЗС. На месте находились сотрудники Управления патрульной полиции, которые приехали на пересменку и припарковали служебные автомобили.

В результате взрыва семеро полицейских получили ранения. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

"Врачи борются за их жизнь", - сообщил Выговский.

Полиция связывает инцидент с серией атак

Глава Нацполиции напомнил, что позавчера теракт против правоохранителей произошел во Львове, где погибла полицейская и были ранены другие сотрудники полиции.

"Это не совпадение. Враг прицельно пытается убивать украинских полицейских, которые ежедневно стоят на защите людей и государства", - заявил он.

В полиции расценивают события как целенаправленную атаку на систему правопорядка и попытку дестабилизации ситуации внутри страны.

Сейчас продолжаются следственные действия и выяснение всех обстоятельств взрыва.

Реакция МВД

Глава МВД Игорь Клименко в комментарии РБК-Украина отметил, что сейчас на месте происшествия работают взрывотехники. В частности, сейчас уточняются детали относительно того, что именно стало причиной взрыва.

"Больше всего меня на данный момент интересует состояние патрульных. Поручил сейчас определиться, нужно ли кого-то транспортировать на лечение в Киев. Мне постоянно докладывают, держу на контроле. Будем информировать", - рассказал Клименко.

Заявление Зеленского

По словам Зелесского, двое из семи раненых находятся в тяжелом состоянии. Им оказывается необходимая помощь.

"Выясняются все обстоятельства. В частности, проверяется версия относительно террористического акта. Поручил Национальной полиции и Службе безопасности информировать общество о необходимых деталях", - заявил президент.