Зеленский посетил Грецию, а ВСУ продвигаются в Работино: новости за 21 августа

Вчера, 21 августа 2023 года, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Грецию и провел ряд важных встреч. А в селе Работино Запорожской области украинские военные выполняли "плановую боевую работу".

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Зеленский прибыл в Грецию и раскрыл планы визита

Президент Украины Владимир Зеленский после визитов в страны Северной Европы прибыл в Грецию. Там он провел ряд встреч.

"Продолжаем визитом в Грецию. Уже прибыли. Встреча с президентом Екатериной Сакелларопулу, содержательные переговоры с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и греческой делегацией", - заявил президент.

По его словам, главными темами на переговорах станет все то, что можно сделать для защиты жизни людей и свободы в Европе.

Также Зеленский рассказал, что примет участие в саммите Украина - Балканы. Там состоится совместная встреча с лидерами балканских стран, на которой обсудят координацию европейской и евроатлантической интеграции, оборонное сотрудничество и безопасность.

Маляр о ситуации в Работино: продолжается плановая боевая работа

Подразделения ВСУ имели успех в направлении юго-восточнее Работино и южнее села Малая Токмачка Запорожской области.

По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, враг пытался вернуть утраченные положения восточнее Работино, "но безуспешно".

Как отметила Маляр, в населенном пункте "сейчас идет плановая боевая работа". Она сообщила, что наступательные действия продолжаются на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

Ключ к успеху на земле. F-16 способен изменить ход событий на фронте, - Игнат

Западные истребители F-16 способны изменить ход событий на фронте. Украина нуждается в этих самолетах, чтобы иметь преимущество в воздухе на оккупированных территориях.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что решение по F-16 для Украины уже приняты. Сейчас наше государство ждет их реализации.

"Вы заметили, что мы теперь выиграем сразу эту войну. Ну сразу, конечно, не выиграем, но F-16 способен изменить ход событий. Способен обеспечить нам то, что сегодня нужно больше всего - преимущество в воздухе на оккупированных территориях", - сказал спикер.

Игнат сообщил, что сейчас на оккупированных территориях могут свободно находиться около 8-9 российских истребителей. Они сбрасывают авиабомбы и пускают авиационные ракеты. В то же время с F-16 на вооружении у Украины им не удастся это делать.

Судья Тандыр, насмерть сбивший нацгвардейца в Киеве, предстанет перед судом

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении судьи Алексея Тандыра по факту ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погиб военнослужащий Национальной гвардии.

Согласно материалам следствия, 25 мая Тандыр, управляя автомобилем Lexus ES350 в состоянии алкогольного опьянения двигался с существенным превышением допустимой скорости движения. Тогда совершил наезд на военного Нацгвардии, который находился на блокпосту. В результате ДТП нацгвардеец погиб на месте.

Сейчас обвинительный акт в уголовном производстве передано в Святошинский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

Верхушка ФСБ требует увольнения Герасимова и Шойгу, - ГУР

Руководство российской Федеральной службы безопасности пытается добиться увольнения министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Между ними существует реальный конфликт.

По словам представителя ГУР Минобороны Андрея Черняка, кланы кремлевского режима в Москве продолжают внутреннюю борьбу на фоне все более ощутимых потерь на фронте и неадекватных действий российского диктатора, который демонстрирует слабость.

"Военная разведка Украины подтверждает попытки ФСБ сменить руководство российского Минобороны. Этот внутренний конфликт продолжается, а победителем в нем может быть только одна из сторон. Однако пока неясно, какая из сторон одержит верх в этом противостоянии", - сказал Черняк.

Он уточнил, что конфликт между ФСБ и руководством оккупационной армии - это продолжение бунта основателя частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина. По словам Черняка, попытка вооруженного похода "вагнеровцев" в сторону Москвы углубила линии раскола внутри кремлевской верхушки, однако все это прямое следствие агрессивной преступной политики России.

Греция будет тренировать украинских пилотов на F-16, - Зеленский

Греция примет участие в обучении украинских пилотов на истребителях F-16.

"Сегодня мы обсудили с господином премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом несколько приоритетных тем. Конечно, я проинформировал о ситуации на поле боя, об ударах российских террористов и о наших возможностях по восстановлению глобальной безопасности и территориальной целостности нашего государства", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Зеленский обсудил с премьером Греции оборонные потребности Украины и назвал конкретные вещи, которые могут ускорить завершение агрессии РФ.

"Сегодня мы имеем важный результат для авиационной коалиции. Греция примет участие в тренировках наших пилотов на F-16. Спасибо за это предложение", - сказал президент Украины.

Атака на аэродром "Шайковка": в ГУР заявили о повреждении нескольких единиц авиатехники

Во время вчерашней атаки на российский аэродром "Шайковка" было повреждено несколько единиц вражеской авиатехники. Задание выполнили в координации с Главным управлением разведки.

"ГУР не комментирует, что именно прилетело на аэродром "Шайковка". Мы можем констатировать, что группы, которые координируются Главным управлением разведки Минобороны Украины, отработали результативно. Известно о нескольких поврежденных единицах вражеской авиатехники", - отметил Юсов.

По его словам, группы, которые совершили атаку, отработали и успешно вернулись из центральной России.

Юсов отметил, что работа на территории РФ продолжается. Речь о Москве, Московской области и других направлениях на территории страны-агрессора.

"Во многих случаях действуют граждане РФ, которые по разным соображениям, в том числе по идеологическим, принимают меры по борьбе с преступным диктаторским режимом", - добавил представитель ГУР.

День Независимости: в Киеве и Полтавской области запретили проводить массовые мероприятия

В Киеве и Полтавской области запретили проводить массовые мероприятия из-за угрозы возможного усиления вражеских обстрелов в канун Дня Независимости Украины.

"Поскольку, из соображений безопасности, город не планирует массовых мероприятий ко Дню Независимости Украины, выдал отдельное поручение заместителям председателя КГГА, председателям столичных райгосадминистраций не допускать согласования проведения негосударственных массовых мероприятий религиозного, культурно-просветительского, спортивного, зрелищного и другого характера на территории столицы 23 и 24 августа", - говорится в сообщении.

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что с 21 августа запрещены массовые мероприятия. Такое решение приняли на Совете обороны области в связи с возможным усилением вражеских обстрелов. Дата отмены такого ограничения будет согласована на следующем заседании.

"В очередной раз подчеркиваю - никогда не пренебрегайте своей безопасностью. В случае объявления воздушной тревоги направляйтесь в ближайшее укрытие!", - добавил Лунин.

Увеличатся ли цены на бензин до 60 гривен: эксперт дал прогноз на осень

Основным фактором, который будет влиять на цену горючего в Украине этой осенью, будут мировые цены на нефть. В случае подорожания нефти, бензин может стоить 60 гривен за литр.

Как отметил эксперт, после возвращения налогов на довоенный уровень с 1 июля оптовые цены полностью отыграли уже и рост мировых цен и налогов.

"Но розничные цены отстают, то есть условно говоря, если оптовые цены выросли на 13 гривен за 2 месяца, то розничные всего на 7 гривен. То есть это очевидно, там диспропорция между этими темпами. Соответственно, это создает потенциал для дальнейшего роста где-то на 2-3 гривны. Он сохраняется, я думаю, что он будет реализован", - сказал он.

Жара пока не отступает: прогноз погоды в Украине на сегодня

Погода в Украине будет жаркой сегодня, 22 августа. Однако местами ожидаются кратковременные дожди.

Синоптики сообщают, что во вторник в Украине ожидается переменная облачность и без осадков.

Однако лишь в Карпатах, на Прикарпатье и северо-востоке страны днем прогнозируются местами кратковременные дожди.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +15 +20 градусов, а днем +24 +29. При этом на Закарпатье, в центральных и восточных областях ожидается +27 +32 градуса.

Синоптики также прогнозируют, что на юге страны ночью будет +18 +23 градуса, а днем +30 +35.