РФ отправила к границе с Украиной курсантов-разведчиков для организации диверсий, - ЦНС

В Курскую и Брянскую области РФ были направлены курсанты-разведчики, которые будут осуществлять диверсии вблизи границы с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

"Молодое" пополнение российских разведывательных и специальных частей "обкатывают" на убийстве гражданского населения Украины", - говорится в сообщении.

Что известно об этой ситуации

По данным местного подполья, в Курской и Брянской областях, к границе с Украиной, прибывают подразделения из разных частей спецподразделений и разведки.

"Характер действий вновь прибывших групп указывает, что это в основной массе учебные роты, которые отрабатывают тренировочные задачи и сдают экзамены в приграничье Сумской и Черниговской областей", - сообщили в ЦНС.

Россияне перебросили к границе с Украиной спецподразделения

Также, накануне, в район поселка Глушково в состав ВС РФ прибыла учебная рота 607-го центра специального назначения Росгвардии (Железноводск).

Соответствующий центр сформирован в 2018 году путем объединения 17-го отряда специального назначения "Авангард" (бывший "Эдельвейс") и 242-го отдельного разведывательного батальона (Зеленокумск).

Ситуация в Брянской и Курской областях РФ

Брянская область является приграничной областью России, которая граничит сразу с двумя областями Украины - с Сумской и Черниговской. Российская сторона часто здесь устраивает провокации на границе с Украиной.

В конце мая в Брянской области РФ по версии россиян якобы произошел ряд "тревожных событий". Там дрон "атаковал" автомобиль Минобороны РФ, а так называемая "украинская ДРГ" якобы пыталась совершить прорыв.

Также сообщалось, что российские войска готовят провокацию на Курской атомной электростанции и разработали план эвакуации населения на случай радиоактивного загрязнения.