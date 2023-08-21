"Сдавал" позиции ПВО. Агента Генштаба России в Днепре приговорили к 15 годам тюрьмы

Участника разведывательной сети главного управления Генштаба ВС РФ в Днепре приговорили к 15 годам тюрьмы. Мужчина передавал оккупантам информацию о местонахождении украинской ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .

Обвиняемый - координатор разведывательной группы в городе Днепр, чьими действиями руководил лидер пророссийской радикальной общественной организации "SERB".

Детали дела

С начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины он получал задания от российского куратора и координировал действия соучастников группы.

"Они добровольно согласились предоставлять информацию о местах расположения объектов энергетической и критической инфраструктуры города Днепра", - говорится в сообщении.

Какую информацию агенты Генштаба РФ передавали оккупантам

Они также собирали сведения о местах дислокации:

сил ПВО;

штабов Сил обороны Украины;

предприятий оборонно-промышленного комплекса;

транспортных путей;

воинских частей;

блокпостов;

перемещения военной техники и личного состава ВСУ.

В прокуратуре пояснили, что всю собранную информацию он предоставлял представителю государства-агрессора с географическими координатами через один из мессенджеров.

Фото: Обыски (facebook.com/pgo.gov.ua)

В дальнейшем эти данные передавались в Генеральный штаб ВС РФ и использовались для планирования повторных ракетных ударов по городу и области. Также агент сообщал о последствиях ракетных обстрелов по городу и области.

Какое наказание он получил за совершенное

Во время обыска правоохранители изъяли мобильные телефоны с доказательствами переписки с Генштабом ВС РФ и радиоуправляемым самодельным взрывным устройством, пригодным для осуществления взрыва.

Обвиняемый и еще шесть участников разведывательной группы Генштаба ВС РФ были задержаны в январе 2023 года в ходе спецоперации. Его судили за:

Государственную измену;

Приобретение и хранение взрывного устройства без предусмотренного законом разрешения.

Мужчине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Коллаборанты и предатели из Днепра

Недавно Служба безопасности Украины задержала в Днепре агента главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (известного как ГРУ), действовавшего под прикрытием волонтерского фонда.

До этого СБУ задержала должностную должность "Укрзализныци", которая готовила воздушный удар РФ по логистическим путям Сил обороны в Днепропетровской области.