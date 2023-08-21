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Зеленский прибыл в Грецию и раскрыл планы визита

Понедельник 21 августа 2023 18:16
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Зеленский прибыл в Грецию и раскрыл планы визита Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский после визитов в страны Северной Европы прибыл в Грецию. Там он проведет ряд встреч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы украинского государства.

"Продолжаем визитом в Грецию. Уже прибыли. Встреча с президентом Екатериной Сакелларопулу, содержательные переговоры с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и греческой делегацией", - заявил президент.

По его словам, главными темами на переговорах станет все то, что можно сделать для защиты жизней людей и свободы в Европе.

Также Зеленский рассказал, что примет участие в саммите Украина - Балканы. Там состоится общая встреча с лидерами балканских стран, на которой обсудят координацию европейской и евроатлантической интеграции, оборонное сотрудничество и безопасность.

Президент анонсировал и встречу с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Каждый день добавляем силы нашему государству, нашим воинам и нашему взаимодействию с партнерами", - отметил Зеленский.

Обновлено 18:30

Как уточнили в канцелярии премьер-министра Греции, сегодня вечером состоится неформальный ужин лидеров западнобалканских стран, в котором примет участие Зеленский.

Там также будут присутствовать глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель.

Турне Зеленского

Напомним, в последние дни Зеленский уже посетил Швецию, Данию и Нидерланды.

В частности, в результате визитов Дания и Нидерланды анонсировали передачу Украине американских истребителей F-16 после того, как обучение наших пилотов завершится.

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Владимир Зеленский Греция
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