Военное руководство РФ призывает оккупантов не сдаваться в плен, - ГУР

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Рашисты и российское командование стимулируют и запугивают рядовых оккупантов не сдаваться в плен, потому что, мол, смотрите, там звери, и бандеровцы с вами будут делать то, что и мы делаем с украинцами. То есть (рядовым россиянам руководство РФ говорит - ред.) : ни при каких обстоятельствах не сдавайтесь (в плен - ред.), подрывайте себя гранатами, а если будете сдаваться, то вас заграждения из кадыровцев просто расстреляют", - рассказал Юсов.

По его словам, задачей этой ИПСО является, прежде всего, давление на своих.

"Но тем не менее, несмотря на это (россияне - ред.) сдаются в плен, и украинские защитники захватывают захватчиков в плен и пополняют обменный фонд", - отметил представитель ГУР.

Юсов также назвал очень интересным заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что теперь одной из ключевых задач так называемой "СВО" является возвращение находящихся в Украине российских военнопленных.

"Логика уникальна. А как они вообще появились? Может, не нужно было начинать это так называемое СВО, и не было бы пленных? Меньше с тем, заявление было, а теперь должны быть конкретные действия со стороны российских властей, чтобы возвращать своих военнопленных. Должно быть давление, в том числе матерей, жен и родителей на эту власть, чтобы возвращать своих "Ванюшек" из украинского плена", - отметил он.

Юсов добавил, что такое давление у РФ есть, но оно - точечное.

"Чтобы был массовый, нужно гражданское общество, а там его нет", - считает представитель ГУР.

По его словам, Украина готова со своей стороны возвращать пленных россиян, конечно, возвращая своих защитников и незаконно удерживаемых гражданских лиц.

"Вопрос: что для этого делает РФ? Украина (для этого много - ред.) делает, и делает очень активно. И мы надеемся, что по крайней мере на этот раз будут не только заявления, но и конкретные действия (со стороны РФ -ред.) в рамках международного права, Женевских конвенций - все, как должно быть", - подчеркнул Юсов.