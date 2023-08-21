Верхушка ФСБ требует увольнения Герасимова и Шойгу, - ГУР

По его словам, кланы кремлевского режима в Москве продолжают внутреннюю борьбу на фоне все более ощутимых потерь на фронте и неадекватных действий демонстрирующего слабость российского диктатора.

"Военная разведка Украины подтверждает попытки ФСБ сменить руководство российского Минобороны. Этот внутренний конфликт продолжается, а победителем в нем может быть только одна из сторон. Об этом неоднократно говорил и начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов. Однако пока неясно, какая из сторон возьмет верх в этом противостоянии", - сказал Черняк.

Он уточнил, что конфликт между ФСБ и руководством оккупационной армии - это продолжение бунта основателя частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина. По словам Черняка, попытка вооруженного похода "вагнеровцев" в сторону Москвы углубила линии раскола внутри кремлевской верхушки, однако все это прямое следствие агрессивной преступной политики России.

Черняк рассказал, что сейчас ГУР тщательно наблюдает за ходом конфликта, чистками генералитета, арестами, спецмерами, загадочными смертями представителей силовых элит государства-агрессора.

"Выглядит так, что кремлевский немолодой вождь из-за безумной военной авантюры оказался силой посаженным на шпагат между приближенными кланами: и усидеть тяжело, и подняться больно. Если какой-то клан вдруг снова начнет стремительное движение не в том направлении, то конструкция вообще может посыпаться", - отметил представитель ГУР.

Что предшествовало

Напомним, ранее Bloomberg сообщало, что в ФСБ призывают Путина уволить Шойгу и Герасимова.

Но, по данным издания, сейчас "нет никаких признаков", что Кремль собирается проводить кадровые перестановки. В то же время политическое руководство расправляется с теми, кто активно критикует Шойгу и Герасимова.