День Независимости: в Киеве и Полтавской области запретили проводить массовые мероприятия

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления городского головы Киева Виталия Кличко и главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.

Ситуация в Киеве

"Поскольку, из соображений безопасности, город не планирует массовых мероприятий ко Дню Независимости Украины, выдал отдельное поручение заместителям председателя КГГА, председателям столичных райгосадминистраций не допускать согласования проведения негосударственных массовых мероприятий религиозного, культурно-просветительского, спортивного, зрелищного и другого характера на территории столицы 23 и 24 августа", - говорится в сообщении.

Кличко также обратился к руководителям Главных управлений Национальной полиции и ГСЧС в городе Киеве для принятия дополнительных мер по охране общественного порядка и безопасности участников празднования Дня Государственного Флага Украины, Дня Независимости Украины, запланированных на государственном уровне.

"Всех киевлян и гостей столицы призываю в эти дни быть максимально внимательными и осторожными и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги", - добавил глава города.

Ситуация в Полтавской области

Глава области сообщил, что с 21 августа запрещены массовые мероприятия. Такое решение приняли на Совете обороны области в связи с возможным усилением вражеских обстрелов. Дата отмены такого ограничения будет согласована на следующем заседании.

"В очередной раз подчеркиваю - никогда не пренебрегайте своей безопасностью. В случае объявления воздушной тревоги направляйтесь в ближайшее укрытие!", - добавил Лунин.

День Независимости в 2023 году

Массовые мероприятия ко Дню Независимости Украины 24 августа этого года в Киеве не планируют. Однако Крещатик перекроют на неделю. Это связано с тем, что в столице ко Дню Независимости планируется провести выставку подбитой техники российской армии.

Также в Украине во время войны отменены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде (КЗоТ). В результате дополнительного выходного на День Независимости не будет.