Атака на аэродром "Шайковка": в ГУР заявили о повреждении нескольких единиц авиатехники

Во время сегодняшней атаки на российский аэродром "Шайковка" были повреждены несколько единиц вражеской авиатехники. Задачу выполнили в координации с Главным управлением разведки.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

"ГУР не комментирует, что именно прилетело на аэродром "Шайковка". Мы можем констатировать, что группы, координируемые Главным управлением разведки Минобороны Украины, отработали результативно. Известно о нескольких поврежденных единицах вражеской авиатехники", - отметил Юсов.

По его словам, группы, которые совершили атаку, отработали и успешно вернулись из центральной России.

Юсов подчеркнул, что работа на территории РФ продолжается. Речь о Москве, Московской области и о других направлениях на территории страны-агрессора.

"Во многих случаях действуют граждане РФ, которые по разным соображениям, в том числе по идеологическим, принимают меры по борьбе с преступным диктаторским режимом", - добавил представитель ГУР.

Он рассказал, что такие события являются следствием полномасштабного вторжения и геноцидной войны России против Украины. Они будут продолжаться до полной деоккупации и прекращения агрессии, добавил Юсов.

Представитель военной разведки также прокомментировал и сегодняшнюю атаку дронов на Москву. Он заявил, что не будет раскрывать всех деталей, но "ГУР работает".

Как отметил Юсов, в этом контексте он хочет поблагодарить все украинское волонтерское сообщество за организацию таких проектов, как Black Box с фондом "Повернись живим", а также других при сотрудничестве с фондом Сергея Притулы, Игорем Лаченым, KSE, Сергеем Стерненко.

"Именно благодаря этому сотрудничеству мы слышим все больше новостей о внештатных ситуациях вокруг и в Москве, о сорванных рейсах. Результат этого сотрудничества мы, в частности, увидели и сегодня в столице государства-агрессора", - добавил Юсов.

Атака на "Шайковку"

Напомним, сегодня в российских Telegram-каналах появилась информация об атаке дронов на российский аэродром "Шайковка" в Калужской области.

В сети писали, что в результате падения беспилотника якобы был поврежден только один самолет, который не используют.