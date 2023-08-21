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Жара пока не отступает: прогноз погоды в Украине на завтра

Понедельник 21 августа 2023 15:51
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Жара пока не отступает: прогноз погоды в Украине на завтра Фото: погода в Украине (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Погода в Украине будет жаркой завтра 22 августа. Однако местами ожидаются кратковременные дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра в Facebook.

Синоптики сообщают, что во вторник в Украине ожидается переменная облачность и без осадков.

Однако лишь в Карпатах, на Прикарпатье и северо-востоке страны днем прогнозируются местами кратковременные дожди.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +15 +20 градусов, а днем +24 +29. При этом на Закарпатье, в центральных и восточных областях ожидается +27 +32 градуса.

Синоптики также прогнозируют, что на юге страны ночью будет +18 +23 градуса, а днем +30 +35.

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Погода в Киеве и области

В столичном регионе завтра будет переменная облачность и без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит +15 +20 градусов, а днем +24 +29. При этом в Киеве ночью будет +18 +20, а днем +27 +29.

При этом синоптики предупреждают, что с 22 по 24 августа в столичном регионе объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Жара в Украине

Начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык в комментарии РБК-Украина сообщил, что жара в Украине продержится до конца лета.

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