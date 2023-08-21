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Силы обороны Украины уничтожили вражескую БМП вблизи Бахмута (видео)

Бахмутский район, Понедельник 21 августа 2023 21:27
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Силы обороны Украины уничтожили вражескую БМП вблизи Бахмута (видео) Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины обнаружили, а затем уничтожили российскую БМП в районе Бахмута (Донецкая область).

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Пограничники-аэроразведчики обнаружили перемещение бронетехники противника к линии соприкосновения на Бахмутском фланге", - говорится в сообщении.

Отмечается, что координаты операторы БПЛА немедленно передали минометчикам 3 отдельной штурмовой бригады ВСУ.

"А отправлять "поздравительные сюрпризы" оккупантам ребят обучать не нужно, поэтому цель эффектно уничтожена", - добавили в ГПСУ.

Ситуация возле Бахмута

Стоит отметить, что Бахмут в течение месяцев оставался эпицентром боевых действий. По данным Генштаба ВСУ, наши воины ведут наступательные действия южнее города Бахмут. Закрепляются на достигнутых рубежах. В свою очередь оккупанты пытаются восстановить утраченные позиции.

За прошедшие сутки в районе Бахмута украинские силы продолжали ограниченные контрнаступательные действия и имели небольшой успех. ВСУ достигли позиций дальше к западу и северу от Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута).

Сегодня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что Вооруженные силы Украины на прошлой неделе освободили еще 3 кв. км на южном фланге вокруг Бахмута.

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