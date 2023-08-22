Зеленський відвідав Грецію, а ЗСУ просуваються у Роботиному: новини за 21 серпня

Вчора, 21 серпня 2023 року, президент України Володимир Зеленський прибув до Греції та провів ряд важливих зустрічей. А у селі Роботине Запорізької області українські військові виконували "планову бойову роботу".

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Зеленський прибув до Греції та розкрив плани візиту

Президент України Володимир Зеленський після візитів до країн Північної Європи прибув до Греції. Там він провів низку зустрічей.

"Продовжуємо візитом до Греції. Вже прибули. Зустріч з президентом Катериною Сакелларопулу, змістовні переговори з прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом та грецькою делегацією", - заявив президент.

За його словами, головними темами на переговорах стане все те, що можна зробити для захисту життя людей та свободи в Європі.

Також Зеленський розповів, що візьме участь у саміті Україна - Балкани. Там відбудеться спільна зустріч з лідерами балканських країн, на якій обговорять координацію європейської та євроатлантичної інтеграції, оборонну співпрацю та безпеку.

Маляр про ситуацію в Роботиному: триває планова бойова робота

Підрозділи ЗСУ мали успіх в напрямку південно-східніше Роботиного та південніше села Мала Токмачка Запорізької області.

За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, ворог намагався повернути втрачені положення східніше Роботиного, "але безуспішно".

Як зазначила Маляр, у населеному пункті "зараз триває планова бойова робота". Вона повідомила, що наступальні дії тривають на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

Ключ до успіху на землі. F-16 здатний змінити перебіг подій на фронті, - Ігнат

Західні винищувачі F-16 здатні змінити перебіг подій на фронті. Україна потребує цих літаків, аби мати перевагу в повітрі на окупованих територіях.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що рішення щодо F-16 для України вже ухвалені. Наразі наша держава чекає на їхню реалізацію.

"Ви зауважили, що ми тепер виграємо одразу цю війну. Ну одразу, звичайно, не виграємо, але F-16 здатний змінити перебіг подій. Здатний забезпечити нам те, що сьогодні потрібно найбільше - перевага в повітрі на окупованих територіях", - сказав речник.

Ігнат повідомив, що наразі на окупованих територіях можуть вільно перебувати близько 8-9 російських винищувачів. Вони скидують авіабомби та пускають авіаційні ракети. Водночас з F-16 на озброєнні в України їм не вдасться це робити.

Суддя Тандир, який насмерть збив нацгвардійця у Києві, постане перед судом

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо судді Олексія Тандира за фактом ДТП у стані алкогольного сп'яніння, внаслідок якої загинув військовослужбовець Національної гвардії.

Згідно з матеріалами слідства, 25 травня Тандир, керуючи автомобілем Lexus ES350 в стані алкогольного сп’яніння рухався з істотним перевищенням допустимої швидкості руху. Тоді здійснив наїзд на військового Нацгвардії, який перебував на блокпосту. Внаслідок ДТП нацгвардієць загинув на місці.

Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні передано до Святошинського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Верхівка ФСБ вимагає звільнення Герасимова і Шойгу, - ГУР

Керівництво російської Федеральної служби безпеки намагається домогтися звільнення міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова. Між ними існує реальний конфлікт.

За словами представника ГУР Міноборони Андрія Черняка, клани кремлівського режиму в Москві продовжують внутрішню боротьбу на тлі все більш відчутних втрат на фронті і неадекватних дій російського диктатора, який демонструє слабкість.

"Воєнна розвідка України підтверджує спроби ФСБ змінити керівництво російського Міноборони. Цей внутрішній конфлікт триває, а переможцем у ньому може бути лише одна зі сторін. Однак поки неясно, яка зі сторін візьме гору в цьому протистоянні", - сказав Черняк.

Він уточнив, що конфлікт між ФСБ та керівництвом окупаційної армії - це продовження бунту засновника приватної військової компанії "Вагнера" Євгена Пригожина. За словами Черняка, спроба збройного походу "вагнерівців" у бік Москви поглибила лінії розколу всередині кремлівської верхівки, проте все це прямий наслідок агресивної злочинної політики Росії.

Греція тренуватиме українських пілотів на F-16, - Зеленський

Греція візьме участь у навчанні українських пілотів на винищувачах F-16.

"Сьогодні ми обговорили з паном прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом кілька пріоритетних тем. Звісно, я поінформував про ситуацію на полі бою, про удари російських терористів і про наші можливості щодо відновлення глобальної безпеки та територіальної цілісності нашої держави", - сказав президент України Володимир Зеленський.

Президент Зеленський обговорив із прем'єром Греції оборонні потреби України та назвав конкретні речі, які можуть прискорити завершення агресії РФ.

"Сьогодні ми маємо важливий результат для авіаційної коаліції. Греція візьме участь у тренуваннях наших пілотів на F-16. Дякую за цю пропозицію", - сказав президент України.

Атака на аеродром "Шайковка": у ГУР заявили про пошкодження кількох одиниць авіатехніки

Під час вчорашньої атаки на російський аеродром "Шайковка" було пошкоджено кілька одиниць ворожої авіатехніки. Завдання виконали у координації з Головним управлінням розвідки.

"ГУР не коментує, що саме прилетіло на аеродром "Шайковка". Ми можемо констатувати, що групи, які координуються Головним управлінням розвідки Міноборони України, відпрацювали результативно. Відомо про декілька пошкоджених одиниць ворожої авіатехніки", - зазначив Юсов.

За його словами, групи, які здійснили атаку, відпрацювали та успішно повернулися з центральної Росії.

Юсов наголосив, що робота на території РФ триває. Мова про Москву, Московську область та інші напрямки на території країни-агресора.

"У багатьох випадках діють громадяни РФ, які з різних міркувань, у тому числі з ідеологічних, вживають заходів щодо боротьби зі злочинним диктаторським режимом", - додав представник ГУР.

День Незалежності: у Києві та Полтавській області заборонили проводити масові заходи

У Києві та Полтавській області заборонили проводити масові заходи через загрозу можливого посилення ворожих обстрілів напередодні Дня Незалежності України.

"Оскільки, з міркувань безпеки, місто не планує масових заходів до Дня Незалежності України, видав окреме доручення заступникам голови КМДА, головам столичних райдержадміністрацій не допускати погодження проведення недержавних масових заходів релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру на території столиці 23 та 24 серпня", - йдеться у повідомленні.

Глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що з 21 серпня заборонені масові заходи. Таке рішення ухвалили на Раді оборони області у зв'язку з можливим посиленням ворожих обстрілів. Дата скасування такого обмеження буде узгоджена на наступному засіданні.

"Вчергове наголошую - ніколи не нехтуйте своєю безпекою. У разі оголошення повітряної тривоги прямуйте в найближче укриття!", - додав Лунін.

Чи зростуть ціни на бензин до 60 гривень: експерт дав прогноз на осінь

Основним фактором, який буде впливати на ціну пального в Україні цієї осені, будуть світові ціни на нафту. У разі подорожчання нафти, бензин може коштувати 60 гривень за літр.

Як зазначив експерт, після повернення податків на довоєнний рівень з 1 липня оптові ціни повністю відіграли вже і зростання світових цін і податків.

"Але ж роздрібні ціни відстають, тобто умовно кажучи, якщо оптові ціни зросли на 13 гри за 2 місяці, то роздрібні всього на 7 гривен. Тобто це очевидно, там диспропорція між цими темпами. Відповідно, це створює потенціал для подальшого зростання десь на 2-3 гривні. Він зберігається, я думаю, що він буде реалізовано", - сказав він.

Спека поки не відступає: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Погода в Україні буде спекотною сьогодні 22 серпня. Однак місцями очікуються короткочасні дощі.

Синоптики повідомляють, що у вівторок в Україні очікується мінлива хмарність та без опадів.

Однак лише в Карпатах, на Прикарпатті та північному сході країни вдень прогнозуються місцями короткочасні дощі.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +15 +20 градусів, а вдень +24 +29. При цьому на Закарпатті, в центральних та східних областях очікується +27 +32 градуси.

Синоптики також прогнозують, що на півдні країни вночі буде +18 +23 градуси, а вдень +30 +35.