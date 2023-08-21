Россия создает еще одну армию на оккупированном юге Украины, - британская разведка

Россия расширяет свои военные структуры перед лицом реалий военного времени. Создается еще одно новое формирование - 18-я общевойсковая армия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, формирование, вероятно, будет объединением и усилением других частей, действующих в настоящее время в Херсонской области, включая 22-й армейский корпус, который обычно составляет российский гарнизон в оккупированном Крыму.

По данным британской разведки, новая армия, вероятно, будет состоять в основном из мобилизованного персонала и сосредоточится на оборонительных операциях на юге Украины.

"Россия, вероятно, стремится высвободить более опытные подразделения для ведения боевых действий на ключевых направлениях. Существует реальная возможность того, что это привело к недавней передислокации воздушно-десантных войск из Херсона в Ореховский сектор, где иду ожесточенные бои", - отмечают в Минобороны Британии.

Мобилизация для новых армий

Ранее британская разведка сообщала, что Россия начала формировать новые крупные соединения, чтобы усилить свои наземные силы на оккупированной территории Украины.

Российские власти уделяют первоочередное внимание внесению поправок в законодательство, позволяющих быстро призывать в армию больше мужчин. Госдума увеличила максимальный возраст призыва на военную службу с 27 до 30 лет, сохранив действующий нижний предел в 18 лет.

Кроме того, был повышен верхний возрастной предел для подлежащих призыву в резерв, при этом старшие офицеры теперь могут быть мобилизованы до 70 лет.

Вместе с тем, по данным британской разведки, контрнаступление ВСУ на юге уже истощило силы двух российских армий.