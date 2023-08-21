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Украинские военные уничтожили российские "Тюльпан" и "Пион" на Бахмутском направлении (видео)

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Понедельник 21 августа 2023 08:36
Украинские военные уничтожили российские "Тюльпан" и "Пион" на Бахмутском направлении (видео) Иллюстративное фото: украинские военные уничтожили российские "Тюльпан" и "Пион" на Бахмутском направлении (facebook com/MinistryofDefence UA)
Автор: Елизавета Драбкина

Воины 3-го полка ССО Украины уничтожили самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" и самоходную пушку 2С7 "Пион" с помощью артиллерии на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы спецопераций ВСУ.

Сообщается, что во время разведки местности на Бахмутском направлении украинские операторы обнаружили самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" 240-мм калибра и самоходную пушку 2С7 "Пион" калибром 203 мм. Они работали по позициям наших защитников.

Операторы группы спецназначения ССО Украины передали координаты выявленных целей артиллерии сил обороны и корректировали ее огонь.

По данным разведки, из-за артудара вражеская техника была уничтожена, а россияне понесли потери убитыми и ранеными.

Напомним, недавно пограничники с помощью FPV-дрона уничтожили российскую станцию радиоэлектронной борьбы "Поле-21" на Сватовском направлении.

Ранее наши защитники подбили дроном-камикадзе российский танк под Бахмутом.

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