Ключ к успеху на земле. F-16 способен изменить ход событий на фронте, - Игнат

Западные истребители F-16 способны изменить ход событий на фронте. Украина нуждается в этих самолетах, чтобы иметь преимущество в воздухе на оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Он отметил, что решение по F-16 для Украины уже принято. Сейчас наше государство ждет их реализации.

"Вы отметили, что мы теперь выигрываем сразу эту войну. Ну сразу, конечно, не выиграем, но F-16 способен изменить ход событий. Способен обеспечить нам то, что сегодня нужно больше всего - преимущество в воздухе на оккупированных территориях", - сказал спикер.

Игнат сообщил, что на оккупированных территориях могут свободно находиться около 8-9 российских истребителей. Они сбрасывают авиабомбы и пускают авиационные ракеты. В то же время с F-16 на вооружении у Украины им не удастся это делать.

"Поэтому преимущество в воздухе - это ключ к успеху на земле", - добавил он.

При этом он отметил, что количество самолетов россиян в воздухе может меняться.

"Может быть больше истребителей, больше техники. А-50, Ил-22, масса беспилотников на линии разграничения. Россия на сегодня имеет огромную группировку авиационную", - сказал спикер.

Игнат добавил, что еще на момент полномасштабного вторжения вокруг Украины было 750 летательных аппаратов. Речь идет о самолетах и вертолетах.

"Их много, а вот в воздушном пространстве близко к линии фронта находится не так много. В этом нет необходимости, а именно поднимать всю авиацию и наносить удары. Просто вопрос в том, сколько у них есть средств для нанесения ударов", - сказал он.

Спикер отметил, что наличие западной авиации и присутствие ее близко к линии фронта позволит российской авиации быть не такой активной.

F-16 для Украины

Отметим, что истребители необходимы Украине не только для защиты от российских террористических обстрелов, но и для того, чтобы наши военные смогли составить конкуренцию российской авиации.

Недавно США одобрили передачу Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что Украина получит самолеты после завершения обучения пилотов.

Уже известно, что Нидерланды предоставят Украине 42 американских истребителя, а Дания - еще 19.

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