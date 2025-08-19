ua en ru
Трамп надеется на встречу Зеленского и Путина до конца августа, - Axios

Вторник 19 августа 2025 01:54
Трамп надеется на встречу Зеленского и Путина до конца августа, - Axios Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина будет уже в этом месяце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост журналиста Axios Барака Равида в соцсети Х.

"Источник, осведомленный о ситуации, сообщил, что есть надежда провести встречу Путина и Зеленского до конца августа", - пишет он.

Обновлено в 02:00

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встреча между Путиным и Зеленским должна пройти в течение ближайших двух недель. Он добавил, что место встречи еще должно быть согласно.

Что предшествовало

Напомним, что в ночь с 18 на 19 августа президент США Дональд Трамп провел переговоры с Зеленским и европейскими лидерами по вопросу завершения войны. Встреча состоялась после того, как в пятницу у президента США был саммит с Путиным.

Уже после сегодняшней встречи в Белом доме Трамп анонсировал, что говорил с главой Кремля, и добавил, что начал подготовку встречи между Путиным и Зеленским, после которой состоится трехсторонняя встреча, в которой будет уже участвовать и он.

"По завершении встреч я позвонил президенту Путину и начал подготовку к встрече между президентом Путиным и президентом Зеленским, место проведения которой еще предстоит определить. После этой встречи состоится трехсторонняя встреча, в которой примут участие два президента и я", - написал он.

Параллельно российским СМИ дал комментарий помощник Путина Юрий Ушаков. Он сообщил, что лидеры обсудили возможность повысить уровень переговоров с Украиной.

