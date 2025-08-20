Европа введет санкции против РФ, если Путин будет избегать переговоров, - Telegraph

Европейские лидеры могут ввести санкции против России. Это произойдет, если диктатор Владимир Путин откажется принять участие в трехсторонней встрече с лидерами Украины и США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Собеседник издания заявил, что Британия и ЕС готовят новые санкции против России. "Если Путин будет медлить, уклоняться от переговоров или откажется от них, это станет еще одним толчком для санкций", - сказал источник в правительстве Британии. Также, по словам источников, диктатор Путин согласился встретиться с президентом США Дональд Трампом на Аляске только после того, как американский лидер ввел санкции против Индии за продолжение покупки российской нефти.