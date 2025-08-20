Европа введет санкции против РФ, если Путин будет избегать переговоров, - Telegraph
Европейские лидеры могут ввести санкции против России. Это произойдет, если диктатор Владимир Путин откажется принять участие в трехсторонней встрече с лидерами Украины и США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
Собеседник издания заявил, что Британия и ЕС готовят новые санкции против России.
"Если Путин будет медлить, уклоняться от переговоров или откажется от них, это станет еще одним толчком для санкций", - сказал источник в правительстве Британии.
Также, по словам источников, диктатор Путин согласился встретиться с президентом США Дональд Трампом на Аляске только после того, как американский лидер ввел санкции против Индии за продолжение покупки российской нефти.
Встреча Зеленского и Путина и Путина
Как известно, 15 августа на Аляске прошла встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Через несколько дней, 18 августа, Трамп встретился в Белом доме с Владимиром Зеленским в Белом доме и европейскими лидерами.
После переговоров американский президент позвонил Путину, чтобы договориться о встрече с Зеленским. РФ настаивает на проведении сначала двусторонней встречи, а потом трехсторонней с участием Трампа.
В Швейцарии уже заявили о готовности принять саммит. Австрия также объявила, что готова провести переговоры Зеленского и Путина.
Однако канцлер Германии Фридрих Мерц сомневается, что российский диктатор решится на встречу с Зеленским.