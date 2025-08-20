ua en ru
Ср, 20 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Европа введет санкции против РФ, если Путин будет избегать переговоров, - Telegraph

Брюссель, Среда 20 августа 2025 15:19
UA EN RU
Европа введет санкции против РФ, если Путин будет избегать переговоров, - Telegraph Фото: Европа может ввести новые санкции против России (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Европейские лидеры могут ввести санкции против России. Это произойдет, если диктатор Владимир Путин откажется принять участие в трехсторонней встрече с лидерами Украины и США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Собеседник издания заявил, что Британия и ЕС готовят новые санкции против России.

"Если Путин будет медлить, уклоняться от переговоров или откажется от них, это станет еще одним толчком для санкций", - сказал источник в правительстве Британии.

Также, по словам источников, диктатор Путин согласился встретиться с президентом США Дональд Трампом на Аляске только после того, как американский лидер ввел санкции против Индии за продолжение покупки российской нефти.

Встреча Зеленского и Путина и Путина

Как известно, 15 августа на Аляске прошла встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Через несколько дней, 18 августа, Трамп встретился в Белом доме с Владимиром Зеленским в Белом доме и европейскими лидерами.

После переговоров американский президент позвонил Путину, чтобы договориться о встрече с Зеленским. РФ настаивает на проведении сначала двусторонней встречи, а потом трехсторонней с участием Трампа.

В Швейцарии уже заявили о готовности принять саммит. Австрия также объявила, что готова провести переговоры Зеленского и Путина.

Однако канцлер Германии Фридрих Мерц сомневается, что российский диктатор решится на встречу с Зеленским.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация Великобритания Мирные переговоры Санкции против России
Новости
"Освобождаем украинскую территорию". Сырский рассказал о самых горячих направлениях на востоке
"Освобождаем украинскую территорию". Сырский рассказал о самых горячих направлениях на востоке
Аналитика
Прорыв или бег на месте? Главные итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Прорыв или бег на месте? Главные итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме