Мелони предлагает гарантии для Украины в формате "легкого НАТО": детали от Bloomberg

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони предложила европейским лидерам план предоставления гарантий безопасности Украине в формате коллективной помощи, который не предусматривает членства в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как сообщается, европейские лидеры обсуждают гарантии безопасности для Украины, которые обяжут союзников Киева в течение 24 часов решить, оказывать ли стране военную поддержку, если на нее снова нападет Россия.

По словам источников агенства, Мелони продвигает предложение, равнозначное коллективным гарантиям в духе НАТО, но без настоящего членства в Альянсе.

Вариант "легкого НАТО" (NATO-light) значительно уступает коллективным обязательствам Альянса, указанным в статье 5 Устава НАТО. Однако он предусматривает, что страны, заключившие двусторонние соглашения с Украиной, будут оперативно согласовывать свои действия в случае нападения.

Так, союзники смогут предоставить Киеву быструю и длительную оборонную поддержку, экономическую помощь, а также ввести санкции против России. Однако не понятно, подразумевают ли такие планы отправку европейскими странами своих военных в Украину.

В то же время, как отметили собеседники Bloomberg, дискуссии продолжаются, и содержание предложений может измениться.