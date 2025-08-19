ua en ru
Вт, 19 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украина после войны сможет заключать сделки об обороне с разными странами, - Рубио

Вторник 19 августа 2025 06:22
UA EN RU
Украина после войны сможет заключать сделки об обороне с разными странами, - Рубио Фото: государственный секретарь США Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после завершения конфликта Украина имеет право заключать соглашения о безопасности не только с США и странами Европы.

Об этом, как сообщает РБК-Украина, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

Глава американской дипломатии отметил, что любая суверенная страна мира имеет право вступать в оборонные союзы с другими странами. И это касается не только НАТО - США имеют такие альянсы с Южной Кореей и Японией, отдельные страны также заключают подобные союзы друг с другом.

"И поэтому все признают, - даже впервые и российская сторона под давлением или по предложению президента Трампа - что на самом деле Украина после завершения конфликта имеет право заключать соглашения о безопасности с другими странами", - сказал Рубио.

Он отметил, что сейчас идет США координируют позиции со своими европейскими и неевропейскими союзниками для создания таких гарантий безопасности.

"Это будет тем элементом, который обязательно должен быть закреплен после мирного соглашения, чтобы Украина чувствовала себя защищенной в будущем", - отметил госсекретарь.

Рубио убежден, что самая сильная гарантия безопасности для Украины - мощная армия.

Он также добавил, что США больше не предоставляют Украине оружие бесплатно - отныне ее помогают его закупать и поставлять страны Европы через НАТО.

Гарантии безопасности для Украины

По итогам встречи в Белом доме 18 августа, президент США Дональд Трамп заявил, что гарантии безопасности для Украины разработают европейские союзники в координации с США.

Президент Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности будут формализованы в течение десяти дней.

Издание Financial Times сообщило, что в обмен на гарантии и финансовую помощь от европейских партнеров, Украина обязуется приобрести вооружение и технику на сумму 100 млрд долларов, а также подписать соглашение с американскими компаниями на производство дронов объемом 50 млрд долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Марко Рубио Гарантии безопасности
Новости
РФ хочет сначала двустороннюю встречу с Украиной, а потом трехстороннюю, - Зеленский
РФ хочет сначала двустороннюю встречу с Украиной, а потом трехстороннюю, - Зеленский
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия