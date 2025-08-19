Украина после войны сможет заключать сделки об обороне с разными странами, - Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после завершения конфликта Украина имеет право заключать соглашения о безопасности не только с США и странами Европы.
Об этом, как сообщает РБК-Украина, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.
Глава американской дипломатии отметил, что любая суверенная страна мира имеет право вступать в оборонные союзы с другими странами. И это касается не только НАТО - США имеют такие альянсы с Южной Кореей и Японией, отдельные страны также заключают подобные союзы друг с другом.
"И поэтому все признают, - даже впервые и российская сторона под давлением или по предложению президента Трампа - что на самом деле Украина после завершения конфликта имеет право заключать соглашения о безопасности с другими странами", - сказал Рубио.
Он отметил, что сейчас идет США координируют позиции со своими европейскими и неевропейскими союзниками для создания таких гарантий безопасности.
"Это будет тем элементом, который обязательно должен быть закреплен после мирного соглашения, чтобы Украина чувствовала себя защищенной в будущем", - отметил госсекретарь.
Рубио убежден, что самая сильная гарантия безопасности для Украины - мощная армия.
Он также добавил, что США больше не предоставляют Украине оружие бесплатно - отныне ее помогают его закупать и поставлять страны Европы через НАТО.
Гарантии безопасности для Украины
По итогам встречи в Белом доме 18 августа, президент США Дональд Трамп заявил, что гарантии безопасности для Украины разработают европейские союзники в координации с США.
Президент Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности будут формализованы в течение десяти дней.
Издание Financial Times сообщило, что в обмен на гарантии и финансовую помощь от европейских партнеров, Украина обязуется приобрести вооружение и технику на сумму 100 млрд долларов, а также подписать соглашение с американскими компаниями на производство дронов объемом 50 млрд долларов.