Пентагон заявил о минимальной роли США в гарантиях безопасности для Украины, - Politico

США, Четверг 21 августа 2025 14:42
UA EN RU
Пентагон заявил о минимальной роли США в гарантиях безопасности для Украины, - Politico Фото: заместитель министра обороны США Элбридж Колби (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

США не готовы стать главным гарантом безопасности Украины. Европейским союзникам придется взять большую часть обязательств на себя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

США планируют принимать лишь минимальное участие в гарантиях безопасности Украины, поэтому Европа должна взять на себя ключевую часть ответственности. Заместитель министра обороны США Элбридж Колби озвучил эту позицию во время встречи с европейскими военными лидерами.

Представители Великобритании, Франции, Германии и Финляндии просили Вашингтон объяснить, какую именно помощь он готов предоставить в военной и авиационной сферах для поддержки возможного мирного соглашения между Украиной и Россией.

Шестеро собеседников Politico среди американских и европейских чиновников подтвердили дискуссии, состоявшиеся на встрече с Пентагоном и на внеочередном саммите НАТО.

Подобные заявления вызывают тревогу у союзников. Главная причина - курс президента США Дональда Трампа на перекладывание ответственности за гарантии безопасности Украины на европейские страны.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным 18 августа Трамп объявил о подготовке встречи лидеров Украины и России.

18 августа в Белом доме состоялась встреча президентов Украины, США и европейских лидеров. Ключевой темой переговоров стали гарантии безопасности для Украины. Известно, что союзники рассматривают возможность предоставить их по принципу 5-й статьи НАТО, но за пределами Альянса.

Между тем Трамп отказывается от размещения американских войск в Украине, но одновременно говорит о возможной авиационной поддержке Киева в рамках будущего соглашения с Москвой.

В Кремле в свою очередь отвергают идею гарантий безопасности Украине без участия России и настаивают на нейтральном статусе Киева. Ранее в Москве заявляли, что якобы "согласны" на гарантии безопасности для Украины. Но они должны обеспечиваться на равных при участии Китая, США и нескольких стран Европы.

Президент Владимир Зеленский уже объяснил, почему Китай не станет гарантом безопасности для Украины.

