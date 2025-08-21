Пентагон заявил о минимальной роли США в гарантиях безопасности для Украины, - Politico

США не готовы стать главным гарантом безопасности Украины. Европейским союзникам придется взять большую часть обязательств на себя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

США планируют принимать лишь минимальное участие в гарантиях безопасности Украины, поэтому Европа должна взять на себя ключевую часть ответственности. Заместитель министра обороны США Элбридж Колби озвучил эту позицию во время встречи с европейскими военными лидерами.

Представители Великобритании, Франции, Германии и Финляндии просили Вашингтон объяснить, какую именно помощь он готов предоставить в военной и авиационной сферах для поддержки возможного мирного соглашения между Украиной и Россией.

Шестеро собеседников Politico среди американских и европейских чиновников подтвердили дискуссии, состоявшиеся на встрече с Пентагоном и на внеочередном саммите НАТО.

Подобные заявления вызывают тревогу у союзников. Главная причина - курс президента США Дональда Трампа на перекладывание ответственности за гарантии безопасности Украины на европейские страны.