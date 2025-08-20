ua en ru
В РФ говорят, что "согласны" на гарантии безопасности для Украины при участии Китая и США

Москва, Среда 20 августа 2025 14:32
В РФ говорят, что "согласны" на гарантии безопасности для Украины при участии Китая и США Фото: глава российского МИД Сергей Лавров (kremlin ru)
Автор: Наталья Юрченко

Россия утверждает, что якобы согласна на гарантии безопасности для Украины. Но они должны обеспечиваться на равных при участии Китая, США и нескольких стран Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу российского МИД Сергея Лаврова, которого цитируют росСМИ.

Лавров заявил российским СМИ, что гарантии безопасности Украины должны обеспечиваться "на равной основе" такими странами как Китай, США, Великобритания и Франция.

Но, как утверждает глава российского МИД, без участия России это "путь в никуда".

"Я уверен, что на Западе, прежде всего в Соединенных Штатах, прекрасно понимают, что серьезно обсуждать вопрос обеспечения безопасности без РФ - это утопия, это путь в никуда", - заявил он.

Гарантии безопасности для Украины

Во время встречи президентов Украины, США и европейских лидеров в Белом доме 18 августа ключевой темой переговоров стали гарантии безопасности для Украины.

Союзники рассматривают возможность предоставить их по принципу 5-й статьи НАТО, но за пределами Альянса.

Дональд Трамп подчеркнул, что США будут участвовать в этом процессе, однако ведущую роль должны сыграть европейские страны. При этом он исключил отправку американских войск в Украину. Однако не исключается, что США могут предоставить Украине поддержку с воздуха в рамках гарантий безопасности.

В то же время "коалиция решительных" заявила о готовности развернуть силы сдерживания на территории Украины.

По данным СМИ, Россия готова обсудить гарантии безопасности для Украины, но при участии Китая.

