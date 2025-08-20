В РФ говорят, что "согласны" на гарантии безопасности для Украины при участии Китая и США

Россия утверждает, что якобы согласна на гарантии безопасности для Украины. Но они должны обеспечиваться на равных при участии Китая, США и нескольких стран Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу российского МИД Сергея Лаврова, которого цитируют росСМИ.

Лавров заявил российским СМИ, что гарантии безопасности Украины должны обеспечиваться "на равной основе" такими странами как Китай, США, Великобритания и Франция. Но, как утверждает глава российского МИД, без участия России это "путь в никуда". "Я уверен, что на Западе, прежде всего в Соединенных Штатах, прекрасно понимают, что серьезно обсуждать вопрос обеспечения безопасности без РФ - это утопия, это путь в никуда", - заявил он.