Без ошибок Будапешта. Украина готовит военную компоненту новых гарантий безопасности

Среда 20 августа 2025 23:20
Без ошибок Будапешта. Украина готовит военную компоненту новых гарантий безопасности
Автор: Наталья Кава

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел первый и очень длительный координационный разговор с советниками по нацбезопасности, которые представляют Германию, Италию, Францию, Великобританию, Финляндию, а также ЕС и НАТО.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Ермак написал в Telegram.

"Вместе идем четко по приоритетам, которые определили лидеры. Все должно быть очень конкретным и действенным, чтобы исключить повторение агрессии. Помним ошибку "Будапешта" и десятилетий декларативных заявлений. В наше время точно без ошибок", - заявил он.

По словам Ермака, Украина вместе с командами других стран уже начала активную работу над военной компонентой обеспечения безопасности. В частности, идет разработка необходимых действий, если российская сторона и в дальнейшем будет затягивать войну и срывать договоренность о двустороннем и трехстороннем форматах встречи лидеров.

"Украина готова к любому формату разговора о честном окончании войны, и мы благодарны президенту Трампу, всем в Америке, всем в Европе за поддержку. Соответствующие шаги должны сделать россияне, или - почувствовать дополнительное действительно болезненное давление мира", - написал Ермак.

Он также сообщил, что Украина договорилась с партнерами координировать позиции на ежедневной основе.

Гарантии безопасности для Украины

18 августа в Белом доме состоялась встреча с участием президента Украины и лидеров США, Франции, Финляндии, Германии, Великобритании, Италии, а также председателя Еврокомиссии и генерального секретаря НАТО. Основной темой переговоров стали гарантии безопасности для Украины.

Союзники обсудили возможность создания механизма защиты, который по содержанию был бы подобен статье 5 НАТО, но действовал бы вне Альянса.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты готовы принять участие в таких гарантиях. В то же время он подчеркнул, что главная ответственность должна быть возложена на европейских партнеров, и заявил, что отправка американских военных в Украину исключается.

В то же время после встречи в Белом доме около 10 стран согласились отправить войска в Украину. Коалиция также направит своих военных планировщиков в США для консультаций.

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Белом доме сообщил, что детали гарантий планируют согласовать в течение 10 дней.

Также премьер-министр Италии Джорджия Мелони предложила европейским лидерам план предоставления гарантий безопасности Украине в формате коллективной помощи, который не предусматривает членства в НАТО.

