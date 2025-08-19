ua en ru
Вт, 19 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Путин сказал Трампу, что готов встретиться с Зеленским, - AFP

Вторник 19 августа 2025 01:57
UA EN RU
Путин сказал Трампу, что готов встретиться с Зеленским, - AFP Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

Российский диктатор Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. И подтвердил это в сегодняшнем разговоре с американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

По словам источника, знакомого с ходом обсуждений, Путин дал согласие на встречу с Зеленским. Это заявление он сделал в телефонном разговоре с Трампом, который звонил в Кремль в перерыве между переговорами в Белом доме с европейскими лидерами.

Напомним, по итогам встреч в Белом доме американский президент заявил, что начал подготовку саммита Зеленского и Путина. По его словам, вскоре должно быть объявлено место такой встречи.

Дональд Трамп также подчеркнул, что после этого должен пройти трехсторонний саммит с его участием. Который, как ожидается, может положить конец российско-украинской войне.

На данный момент официально известно, что Путин готов повысить уровень переговоров с Украиной. Как заявил его помощник Юрий Ушаков, также была выражена поддержка продолжить контакты на уровне переговорных делегаций.

Как пишет Axios, Трамп надеется, что встречу между Путиным и Зеленским успеют организовать до конца августа. До этого предварительно называлась дата 22 августа, но она пока не подтверждена. Как и место проведения саммита.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Владимир Путин Дональд Трамп Мирные переговоры
Новости
Трамп о трехсторонней встрече с Зеленским и Путиным: зависит от сегодняшних переговоров
Трамп о трехсторонней встрече с Зеленским и Путиным: зависит от сегодняшних переговоров
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия