Вопрос территорий будет обсуждаться между мной и Путиным, - Зеленский

Отметим, что этой ночью между президентом США Дональдом Трампом, Зеленским и европейскими лидерами состоялась встреча в Белом доме.

После нее украинский лидер пообщался с журналистами и рассказал, что во время встречи у него был "достаточно длинный" разговор по вопросу территорий. В частности, ситуацию рассматривали прямо на карте, которую подготовили США, в то же время у украинской стороны тоже была такая же карта. Так вот, что сказал Зеленский:

"У нас была долгая беседа об этом, очень важно понимать, что некоторые части нашего государства, часть востока и Крым, были оккупированы не из-за того, что одна армия давит на другую и другая шагает назад. А потому, что не было боевых действий, например, в Крыму, массированных, поэтому нельзя говорить, что за такой-то срок оккупирована такая большая часть, потому что у россиян сильная армия", - заявил президент.

Он подчеркнул, что такие моменты важны не для того, чтобы кого-то обвинять, а для того, чтобы президент США понимал, какие есть реальные продвижения армий, и какая есть сила у Вооруженных сил Украины.

"Например, есть четкие цифры, которых не было (на карте, - ред.), что за 1000 дней до 1% нашей территории было оккупировано россиянами. Люди думают, 20% или 18% - а было до 1%. Это немного меняет фокус. Для нас фокус на правду и на реальность, (это - ред.) немного меняет баланс того, какая сила у российской армии, и какая сила у украинской армии", - сказал Зеленский.

Также украинский лидер отметил, что эта встреча была первой у него, когда он мог говорить с Трампом и его командующий, "не читая на бумажках, а очень хорошо разбираясь" в каждом квадратном километре.

Резюмируя Зеленский добавил, что вопрос территорий останется между ним и Путиным.

"Мне кажется, президент (США, - ред.) услышал, видел это, и это важная инфрмация. И поэтому вопрос территорий - это вопрос, который мы оставим между мной и Путиным", - резюмировал президент.