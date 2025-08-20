Чтобы Путин снова не напал. Какие гарантии безопасности США и Европа обещают Украине

В переговорах о завершении войны одной из ключевых тем стали гарантии безопасности для Украины. Что именно обещают Киеву западные партнеры и насколько действенными могут быть их гарантии – читайте в материале журналиста РБК-Украина Романа Кота.

Главное:

Какие гарантии безопасности предлагали Украине ранее?

Что нового появилось на повестке дня?

Будет ли действенной модель "5 статьи НАТО"?

Что мешает европейцам отправить войска в Украину?

Сразу после встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина от американских чиновников зазвучали заявления о предоставлении Украине гарантий безопасности. Эта тема также была одной из основных во время встречи Трампа, Зеленского и европейских лидеров на этой неделе.

Речь идет о механизмах, аналогичных статье 5 Североатлантического договора о создании НАТО. Однако они будут предоставляться не через Альянс. Кроме того, гарантии будут предусматривать укрепление Вооруженных сил Украины без ограничений численности или других ограничений, которые могла бы требовать Россия в рамках мирного соглашения. Еще один компонент, который обсуждается – размещение европейских войск в Украине. Так выглядит общая концепция, но как всегда, "дьявол кроется в деталях".

Старые наработки

Идея создать гарантии безопасности для Украины в той или иной форме – не нова. Впервые о ней всерьез заговорили в сентябре 2022 года. Тогда Украина предложила Киевский договор о безопасности (или Kyiv Security Compact).

Эта идея получила развитие в июле 2023-го. На полях саммита НАТО в Вильнюсе лидеры "Большой семерки" согласовали совместную декларацию о поддержке Украины. В документе они отметили, что каждая страна будет работать с Киевом над двусторонними долгосрочными обязательствами и договоренностями в сфере безопасности

В результате, Украина и западные партнеры заключили 28 двусторонних договоров о сотрудничестве в сфере безопасности. В случае каждой страны существовала своя специфика. Часть из них обязывалась заложить в свой бюджет на последующие годы определенный процент финансовой помощи Украине. В других договорах партнеры обещали предоставлять Украине вооружение, тренировать украинских военных или сотрудничать по киберзащите.

Однако в большинстве соглашений так и не было прописано предоставление Украине собственно гарантий безопасности на случай нового нападения России. К примеру, соглашение с США и Великобританией предусматривает лишь проведение срочных консультаций. Однако Германия, например, обязалась предоставлять немедленную военную поддержку, в частности, современные системы ПВО и артиллерию.

Встреча в Вашингтоне (фото: Getty Images)

Следующий раунд обсуждений по гарантиям безопасности стартовал этой зимой – после возвращения Трампа на пост президента США. Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер запустили дискуссию о размещении европейских войск в Украине.

Впрочем, окончательную модель европейского участия тогда так и не удалось наработать. В заявлениях европейских политиков фигурировали то "миротворцы", то "контингенты", а то и просто "миссии" с размытым мандатом. Хотя, по данным РБК-Украина, размещение готовили достаточно основательно. В Украине побывало несколько технических подготовительных делегаций.

Европейские лидеры также хотели заручиться поддержкой со стороны США по крайней мере на уровне помощи с логистикой, прикрытия ПВО и разведданных. Но тогда Трамп не проявил особого интереса. Поэтому на фоне торможения переговорного процесса тема "миротворцев" медленно затихла.

Это не означает, что наработки были забыты. Генсек НАТО Марк Рютте после встречи с Трампом заявил, что над гарантиями безопасности работает уже несколько месяцев группа из 30 стран.

"Инициативы достаточно серьезно все между собой различаются, но на сегодняшний момент есть попытки объединить несколько из этих элементов", –сказала РБК-Украина директор программ по безопасности Совета внешней политики "Украинская призма" Анна Шелест.

Хотя большинство форматов педалируют европейцы, именно позиция США является определяющей. И здесь, судя по риторике Трампа, есть позитивные изменения. На встрече с Зеленским Трамп выглядел гораздо более благосклонным к идее гарантий, чем еще несколько месяцев назад, говорят информированные собеседники РБК-Украина. Вместе с тем, проблемными остаются два момента. Первый – собственно, особенности применения гарантий безопасности. И второй – силы, которые должны реализовать гарантии "на земле".

Нападение на одного – нападение (не) на всех

Статья 5 НАТО предусматривает принцип коллективной обороны, по которому нападение на одного члена Альянса считается нападением на всех. Но по словам Анны Шелест, даже такая модель является достаточно размытой. Далее в статье 5 говорится лишь, что каждая из стран НАТО немедленно окажет помощь стороне или сторонам, подвергшимся нападению, а также примет такие меры, которые она сочтет необходимыми.

"Это не снимает вопрос об эффективной имплементации, если вдруг нет политической воли. Но, по сравнению с предыдущими, это шаг вперед (относительно гарантий безопасности для Украины - ред.), потому что как раз НАТО нам не хотели давать из-за статьи 5", – сказала Шелест.

На практике это может иметь форму отдельного двустороннего или многостороннего соглашения. Если документ будет многосторонним, он даст гораздо более сильный эффект сдерживания России в будущем.

Об опции отдельного соглашения упомянул, в частности, госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News. Он заявил, что Украина будет иметь право заключать новые оборонные союзы. В качестве примера он привел соглашения США с Японией и Южной Кореей.

К примеру, соглашение с Японией предусматривает, что в случае нападения на эту страну США обязаны оказать военную поддержку, но конкретные действия зависят от решения американского правительства. В целом механизм реагирования менее формализован, чем в НАТО. И это серьезный минус. Преимущество НАТО именно в том, что альянс имеет развитую гражданскую и военную инфраструктуру для коллективной защиты, отметил РБК-Украина глава общественной Лиги "Украина-НАТО" Сергей Джердж.

"Очевидно, здесь идет игра с Россией, чтобы с одной стороны предоставить нам гарантии, с другой – чтобы не было лишних возражений со стороны Путина", –сказал эксперт.

В общем, такой подход является рабочим и не противоречит уставу НАТО. В истории были случаи, когда страны-члены НАТО вели войны самостоятельно, но Альянс в них не вступал. К примеру, в 2003 году США собирали против Ирака отдельную коалицию, а через 10 лет Франция сама отправляла войска в Мали. Поэтому в каждом отдельном случае страны-члены НАТО будут принимать отдельное решение.

"Грубо говоря, если Соединенные Штаты сами решили где-то вести войну в Китае, и Китай на них нападает, то США могут обратиться к Альянсу. НАТО теоретически может сказать: вы сами начали эту войну, поэтому мы не можем применять 5 статью", – пояснила изданию Анна Шелест.

В любом случае, переговоры по юридическому оформлению гарантий продолжаются, и в нужно будет согласовать еще много моментов. В частности, учитывая позицию РФ. Сразу после встречи на Аляске Трамп заявил, что Россия якобы не против.

"Путин согласился, что Россия примет гарантии безопасности для Украины, и это один из ключевых моментов, который мы должны учесть", – заявил президент США.

Однако других источников, которые могут подтвердить согласие России на гарантии, нет. Вероятно, Кремль еще попытается использовать эту карту в ходе дальнейших переговоров.

"Сапоги на земле"

Относительно отправки контингента в Украину ситуация сложнее, из-за жесткой позиции России. В отличие от "гарантий безопасности" присутствие войск даже в тыловых городах является более наглядным и будет прямо свидетельствовать, что "цели СВО" для РФ не выполнены.

"Подтверждаем неоднократно озвучиваемую позицию о нашем категорическом неприятии любых сценариев, предусматривающих появление в Украине военного контингента с участием стран НАТО", – заявила спикер МИД России Мария Захарова 18 августа.

В то же время издание Axios со ссылкой на источники отмечает, что, во время встречи на Аляске Путин упомянул Китай как одного из возможных гарантов безопасности Украины, что может свидетельствовать о том, что РФ выступит против сил безопасности, сформированных только из войск стран НАТО.

Французские военные (фото: Getty Images)

Министр обороны Великобритании Джон Гили 15 августа заявил, что его страна готова "отправить войска" в Украину, для поддержания возможного перемирия, если соответствующее соглашение будет достигнуто. Другие страны остаются более сдержанными. Но решимости им может добавить позиция США.

"Они хотят иметь "сапоги на земле"... И я не думаю, что это будет проблемой, честно говоря," – предположил Трамп во время общения с журналистами 19 августа в интервью Fox News.

По его словам, если страны Европы готовы предоставить свои войска, то Штаты взамен могут сосредоточиться на их воздушном прикрытии.

"Европейцам нужны гарантии со стороны Соединенных Штатов для себя, прежде всего. В случае начала войны, если их контингенты будут задействованы, чтобы это было согласовано с США и Штаты присоединились по крайней мере к поддержке этих контингентов", – сказал изданию Сергей Джердж.

Сегодня, 20 августа, военные лидеры НАТО планируют провести встречу для обсуждения ситуации в Украине и своих дальнейших действий. Также в ближайшие дни состоится встреча групп планирования с участием представителей Европы и США.

И в конечном итоге конкретные размеры контингента и его места дислокации определят в ходе политических договоренностей.

"Это в частности, будет зависеть и от того, какой у нас формат завершения текущего этапа. То есть мы будем говорить о перемирии или о постоянном мире, о текущей линии разграничения или других вещах", – подчеркнула Анна Шелест.

Все это должно проясниться уже во время следующей встречи на высшем уровне, возможно, даже в формате Зеленский-Трамп-Путин. Но пока взаимно противоречивые заявления относительно контингента от США и России означают, что торги вокруг гарантий безопасности для Украины будут непростыми.

При написании материала использовались заявления украинских, американских и европейских политиков, публикации Axios, Boloomberg, Reuters, Fox News, The New York Times, комментарии Анны Шелест и Сергея Джерджа.