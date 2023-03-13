Россияне более 40 раз ударили по границе Черниговской и Сумской области
С самого утра российские оккупанты более 40 раз ударили по пограничью Черниговской и Сумской области из различных видов вооружения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ОК "Північ".
- С 09:15 до 09:50
зафиксировано 20 ударов, вероятно, со ствольной артиллерии. Били по району населённого пункта Михальчина Слобода. Потерь среди личного состава и техники нет. Потерь среди гражданского населения или повреждения инфраструктуры также нет.
- с 09:04 до 10:20:
зафиксировано 14 ударов, вероятно, со ствольной артиллерии. Били по району населенного пункта Стариковое. Потерь среди личного состава и техники нет. Потерь среди гражданского населения или повреждения инфраструктуры также нет.
- с 10:20 до 10:30:
зафиксировано 7 ударов, вероятно из миномета 120 мм. Били по району населенного пункта Бачевск. Потерь среди личного состава и техники нет. Потерь среди гражданского населения или повреждения инфраструктуры также нет.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты утром обстреляли один из населенных пунктов Куцурубской общины. По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, в результате удара погиб гражданский.
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