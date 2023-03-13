Россияне более 40 раз ударили по границе Черниговской и Сумской области

С самого утра российские оккупанты более 40 раз ударили по пограничью Черниговской и Сумской области из различных видов вооружения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ОК "Північ".

С 09:15 до 09:50

зафиксировано 20 ударов, вероятно, со ствольной артиллерии. Били по району населённого пункта Михальчина Слобода. Потерь среди личного состава и техники нет. Потерь среди гражданского населения или повреждения инфраструктуры также нет.

с 09:04 до 10:20:

зафиксировано 14 ударов, вероятно, со ствольной артиллерии. Били по району населенного пункта Стариковое. Потерь среди личного состава и техники нет. Потерь среди гражданского населения или повреждения инфраструктуры также нет.

с 10:20 до 10:30:

зафиксировано 7 ударов, вероятно из миномета 120 мм. Били по району населенного пункта Бачевск. Потерь среди личного состава и техники нет. Потерь среди гражданского населения или повреждения инфраструктуры также нет.