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Россияне более 40 раз ударили по границе Черниговской и Сумской области

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Понедельник 13 марта 2023 12:18
Россияне более 40 раз ударили по границе Черниговской и Сумской области Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

С самого утра российские оккупанты более 40 раз ударили по пограничью Черниговской и Сумской области из различных видов вооружения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ОК "Північ".

  • С 09:15 до 09:50

зафиксировано 20 ударов, вероятно, со ствольной артиллерии. Били по району населённого пункта Михальчина Слобода. Потерь среди личного состава и техники нет. Потерь среди гражданского населения или повреждения инфраструктуры также нет.

  • с 09:04 до 10:20:

зафиксировано 14 ударов, вероятно, со ствольной артиллерии. Били по району населенного пункта Стариковое. Потерь среди личного состава и техники нет. Потерь среди гражданского населения или повреждения инфраструктуры также нет.

  • с 10:20 до 10:30:

зафиксировано 7 ударов, вероятно из миномета 120 мм. Били по району населенного пункта Бачевск. Потерь среди личного состава и техники нет. Потерь среди гражданского населения или повреждения инфраструктуры также нет.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты утром обстреляли один из населенных пунктов Куцурубской общины. По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, в результате удара погиб гражданский.

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