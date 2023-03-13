В Харьковской области есть три серые зоны где идут активные бои, - Синегубов
В Харьковской области сейчас есть три серые зоны где идут активные боевые действия. ВСУ не уступают и наносят потери врагу.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Харьковской ОВА Олега Синегубова во время брифинга.
По словам Синегубова, 29 населенных пунктов Харьковской области сейчас находятся под временной оккупацией.
"Есть три населенных пункта, которые мы считаем серой зоной, на территории которых ведутся активные боевые действия, в частности это населенный пункт Гряниковка. Однако, наши воины стоят на своих позициях и не уступают", - добавил Синегубов.
Как отметил председатель Харьковской ОВА, враг пытается выявить слабые позиции в обороне наших воинов, вероятно готовя более серьезное наступление на этих направлениях.
"Однако сейчас он успеха не имеет, несет потери и отступает на ранее занятые им позиции", - подчеркнул Синегубов.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Харьковской области продолжается обязательная эвакуация жителей Купянского района, где точатся активные боевые действия.
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