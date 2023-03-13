ua ru
Пн, 13 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сырский о ситуации в Бахмуте: "вагнеровцы" пытаются продвинуться в центр города

Новина українською →
Бахмут, Понедельник 13 марта 2023 09:14
Сырский о ситуации в Бахмуте: "вагнеровцы" пытаются продвинуться в центр города Фото: командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Ситуация в Бахмуте по состоянию на утро 13 марта остается сложной. Наемники ЧВК "Вагнера" пытаются прорвать оборону и продвинуться в центр города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского.

"Штурмовые отряды Вагнера наступают с нескольких направлений, пытаясь прорвать оборону наших войск и продвинуться к центральным районам города", - сказал он.

Сырский добавил, что украинские военные продолжают держать оборону города и в то же время наносят врагу ощутимые потери.

"Огнем артиллерии, танков, других огневых средств отражаются все попытки противника захватить город", - отметил командующий.

Также Сырский показал, как проходит совещание с украинскими защитниками, в частности с бойцами 56 ОМБр, 5-й отдельной штурмовой бригады и воинами тактической группы "Адам".

Напомним, по словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, Бахмут остается эпицентром боевых действий. Россияне штурмуют позиции ВСУ, однако несут огромные потери.

Президент Владимир Зеленский отметил, что за последнюю неделю на Бахмутском направлении наши военные уничтожили более 1100 оккупантов.

Детальнее о ситуации в городе-крепости и цель его обороны - в материале РБК-Украина "Зачем России Бахмут "любой ценой" и почему Украина решила удерживать город".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бахмут Вооруженные силы Украины Война в Украине Война России против Украины
NEWS
"Слава Украине!". СБУ окончательно установила имя расстрелянного россиянами военного
"Слава Украине!". СБУ окончательно установила имя расстрелянного россиянами военного
DAILY
Зачем России Бахмут "любой ценой" и почему Украина решила удерживать город
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Зачем России Бахмут "любой ценой" и почему Украина решила удерживать город