Сырский о ситуации в Бахмуте: "вагнеровцы" пытаются продвинуться в центр города

Ситуация в Бахмуте по состоянию на утро 13 марта остается сложной. Наемники ЧВК "Вагнера" пытаются прорвать оборону и продвинуться в центр города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского.

"Штурмовые отряды Вагнера наступают с нескольких направлений, пытаясь прорвать оборону наших войск и продвинуться к центральным районам города", - сказал он.

Сырский добавил, что украинские военные продолжают держать оборону города и в то же время наносят врагу ощутимые потери.

"Огнем артиллерии, танков, других огневых средств отражаются все попытки противника захватить город", - отметил командующий.

Также Сырский показал, как проходит совещание с украинскими защитниками, в частности с бойцами 56 ОМБр, 5-й отдельной штурмовой бригады и воинами тактической группы "Адам".