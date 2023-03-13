РФ обстреляла три громады в Днепропетровской области: пострадало предприятие
В понедельник, 13 марта, российские военные обстреляли три общины в Днепропетровской области. В результате вражеских атак пострадало предприятие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"После непродолжительного перерыва враг снова принялся бить по Никопольскому району. Сегодня под обстрелы попали три общины - Марганецкая, Красногригорьевская и Покровская", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российская армия стреляла по районам тяжелой артиллерии, а также атаковала дроном.
"Люди не пострадали. Поврежденное транспортное предприятие. Последствия атак продолжают выяснять спасатели", - добавил глава области.
Напомним, что в пятницу, 10 марта, российские военные из артиллерии обстреляли Никопольский район Днепропетровской области и убили двух человек.
В четверг, 9 марта, российские войска в течение дня трижды обстреляли Красногригорьевскую общину Никопольского района по тяжелой артиллерии.
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