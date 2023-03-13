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РФ обстреляла три громады в Днепропетровской области: пострадало предприятие

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Днепропетровская область, Понедельник 13 марта 2023 21:18
РФ обстреляла три громады в Днепропетровской области: пострадало предприятие Фото: РФ обстреляла три общины в Днепропетровской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 13 марта, российские военные обстреляли три общины в Днепропетровской области. В результате вражеских атак пострадало предприятие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"После непродолжительного перерыва враг снова принялся бить по Никопольскому району. Сегодня под обстрелы попали три общины - Марганецкая, Красногригорьевская и Покровская", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российская армия стреляла по районам тяжелой артиллерии, а также атаковала дроном.

"Люди не пострадали. Поврежденное транспортное предприятие. Последствия атак продолжают выяснять спасатели", - добавил глава области.

Напомним, что в пятницу, 10 марта, российские военные из артиллерии обстреляли Никопольский район Днепропетровской области и убили двух человек.

В четверг, 9 марта, российские войска в течение дня трижды обстреляли Красногригорьевскую общину Никопольского района по тяжелой артиллерии.

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