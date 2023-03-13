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Кабмин поддержал выделение дополнительных 518 млрд гривен на армию

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Понедельник 13 марта 2023 18:49
Кабмин поддержал выделение дополнительных 518 млрд гривен на армию Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Кабинет Министров поддержал выделение дополнительных 518 млрд гривен на сектор безопасности и обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Правительство сегодня поддержало законопроект об увеличении расходов государственного бюджета на 537 млрд грн. Более 518 млрд грн предлагаем дополнительно направить на сектор безопасности и обороны и еще на 19 млрд увеличить резервный фонд. Это будет способствовать усилению нашей обороноспособности и остановке российской агрессии", - написал он.

Шмыгаль отметил, что благодаря поддержке международных союзников, Украина нашла дополнительные финансовые возможности, чтобы поддержать нашу армию.

Так, в проекте закона предлагается направить дополнительные средства на выплаты военным, закупку военной и специальной техники, оборудования и т.д.

Он добавил, что рассчитывает на поддержку Верховной Рады.

Как сообщалось ранее, в Украине утвердили новый уровень денежного обеспечения военных. Теперь зарплаты бойцов будут зависеть от участия в боевых задачах.

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