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В ЕС подтвердили продление персональных санкций против России на полгода

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Понедельник 13 марта 2023 16:35
В ЕС подтвердили продление персональных санкций против России на полгода Фото: в ЕС подтвердили продление персональных санкций против России на полгода (flickr.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Совет ЕС продлил санкции против лиц, которые ответственны за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, до 15 сентября 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Отмечается, что ограничительные меры предусматривают ограничение передвижения физлиц, замораживание активов и запрещение предоставления средств или других экономических ресурсов физическим и юридическим лицам из списка. Санкции касаются 1473 человек и 205 организаций.

"Россия должна немедленно прекратить свою жестокую войну. Европейский Союз будет неуклонно поддерживать Украину столько, сколько потребуется, а также неуклонно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - добавляют в Совете ЕС.

Напомним, что ранее РБК-Украина со ссылкой на журналиста Рикарда Йозвяка сообщало о продлении санкции против России.

Как сообщалось ранее, Венгрия пыталась заблокировать санкции ЕС против российских олигархов. Однако из действующего списка лиц, которые подпадают под ограничения, не убрали ни одного имени.

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