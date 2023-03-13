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Лидер Китая планирует поговорить с Зеленским, - WSJ

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Понедельник 13 марта 2023 13:26
Лидер Китая планирует поговорить с Зеленским, - WSJ Фото: Владимир Зеленский и Си Цзиньпин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Лидер Китая Си Цзиньпин намерен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые с начала полномасштабной войны России против Украины. Вероятно, разговор пройдет после того, как лидер КНР посетит Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Отмечается, что встреча Си с Путиным с Зеленским, последняя из которых, как ожидается, состоится виртуально, отражают усилия Пекина играть более активную роль в посредничестве по прекращению войны РФ против Украины.

Издание пишет, что прямой разговор с Зеленским ознаменовал бы значительный шаг в попытках Китая играть роль миротворца в Украине, которые до сих пор были восприняты скептически в Европе.

Добавим, что Китай заинтересован в прекращении войны, ведь она поставила Пекин в опасную ситуацию, заставив Си балансировать между партнерством Китая с Россией и его близкими отношениями с Путиным и ростом недоверия и напряженности с США и их союзниками.

Кроме того, Си рассматривает возможность посещения других европейских стран в рамках своей поездки в Россию, хотя, по словам источников издания, его полный маршрут еще не подтвержден.

Напомним, Reuters сообщало, что Си может приехать в Москву для встречи с Путиным уже на следующей неделе.

Тем временем в Белом доме заявляли, что Китай все еще рассматривает возможность предоставления РФ оружия для ведения войны против Украины.

Кроме того, недавно Зеленский заявил, что лично планирует встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином.

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