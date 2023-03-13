Пограничники отбили штурм россиян под Бахмутом и взяли в плен "вагнеровца"
Украинские пограничники на Бахмутском направлении отбили штурм россиян и взяли в плен "вагнеровца".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной пограничной службы Украины.
"Штурмовики пытались атаковать наблюдательный пост пограничников. Наши бойцы открыли ответный огонь и заставили захватчиков отступить. "Рассчитались" те одним убитым и одним живым оккупантом, которого захватили в плен. Им оказался "вагнеровец", - говорится в сообщении.
Пленный оккупант рассказал, что пошел воевать за денежное вознаграждение и еще никого не убивал.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Донецкой области пограничники отбили вражеские атаки и ликвидировали два десятка захватчиков . В частности, им удалось отразить попытки оккупантов штурмовать позиции в районе Бахмута.
Также ранее мы писали, что украинские пограничники смогли успешно контратаковать в промзоне Бахмута. Были ликвидированы "вагнеровцы".
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