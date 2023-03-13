Фото: пограничники отбили штурм россиян под Бахмутом и взяли в плен "вагнеровца" (Getty Images)

Украинские пограничники на Бахмутском направлении отбили штурм россиян и взяли в плен "вагнеровца".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной пограничной службы Украины.