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Без осадков, местами порывы ветра: синоптики дали прогноз погоды на завтра

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Понедельник 13 марта 2023 13:00
Без осадков, местами порывы ветра: синоптики дали прогноз погоды на завтра Фото: синоптики дали прогноз погоды на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина).
Автор: Елизавета Драбкина

Во вторник, 14 марта, в Украине осадки не прогнозируются. Однако местами возможны порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Завтра в Украине переменная облачность.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в Карпатах и восточных регионах до 6° мороза; днем 9-14° тепла, в Прикарпатье до 18°.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в западных, днем и в северных и центральных регионах местами порывы 15-20 м/с.

Без осадков, местами порывы ветра: синоптики дали прогноз погоды на завтра

Погода в Киевской области

В области переменная облачность, осадки не прогнозируются.

Температура воздуха по области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 9-14° тепла. В Киеве ночью 1-3° тепла, днем 11-13°.

Ветер южный, 7-12 м/с, днем по области местами порывы 15-18 м/с.

Отметим, что сегодня в Украине прогнозируют местами снег, гололедицу и сильный ветер. Но столбики термометра поднимутся до 11 градусов тепла.

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