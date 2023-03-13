Изменения в госбюджет Украины: Зеленский рассказал, на что пойдут деньги
Правительство предложило Раде утвердить изменения в госбюджет Украины. Почти все новые запланированные расходы хотят направить на оборону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
По словам главы государства, дополнительно на оборону планируют направить более полтриллиона гривен.
"Все средства будут направлены на финансовое обеспечение военных, в поддержку нашего сектора обороны государства, на оборонное оборудование, в том числе дроны. Сделаем все возможное и невозможное для укрепления наших воинов", - подчеркнул Зеленский.
Обновлено 22:40
На сайте Верховной рады обнародовали объяснительную записку к законопроекту об изменениях в госбюджет.
Согласно документу, дополнительные деньги, в частности, планируется распределить так:
- Минобороны вместе с Государственной специальной службой транспорта получат 372 462,2 миллиона гривен. Из них на оплату труда с начислениями направят 364 322,7 миллиона гривен.
- Система МВД (Нацполиция, Госпогранслужба, Нацгвардия, ГСЧС) получит 98 380,6 миллионов гривен. Из них на оплату труда с начислениями направят 95 902,3 миллиона гривен.
- Главное управление разведки получит 4 612,1 миллиона гривен на оплату труда с начислениями.
- СБУ - 9 327,9 миллиона гривен на оплату труда с начислениями.
- Администрация госспецсвязи - 31 604,9 миллиона гривен. Из них на оплату труда с начислениями - 1 604,9 миллиона гривен. На обеспечение спецтехникой и оборудованием - 30 млн гривен.
- НАБУ - 50,6 миллионов гривен на оплату труда с начислениями.
Напомним, ранее стало известно, что Кабмин поддержал выделение 518 миллиардов гривен на сектор безопасности и обороны.
Соответствующую инициативу уже направили для утверждения в Верховную раду.
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