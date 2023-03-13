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Изменения в госбюджет Украины: Зеленский рассказал, на что пойдут деньги

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Киев, Понедельник 13 марта 2023 22:04
Изменения в госбюджет Украины: Зеленский рассказал, на что пойдут деньги Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Правительство предложило Раде утвердить изменения в госбюджет Украины. Почти все новые запланированные расходы хотят направить на оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы государства, дополнительно на оборону планируют направить более полтриллиона гривен.

"Все средства будут направлены на финансовое обеспечение военных, в поддержку нашего сектора обороны государства, на оборонное оборудование, в том числе дроны. Сделаем все возможное и невозможное для укрепления наших воинов", - подчеркнул Зеленский.

Обновлено 22:40

На сайте Верховной рады обнародовали объяснительную записку к законопроекту об изменениях в госбюджет.

Согласно документу, дополнительные деньги, в частности, планируется распределить так:

  • Минобороны вместе с Государственной специальной службой транспорта получат 372 462,2 миллиона гривен. Из них на оплату труда с начислениями направят 364 322,7 миллиона гривен.
  • Система МВД (Нацполиция, Госпогранслужба, Нацгвардия, ГСЧС) получит 98 380,6 миллионов гривен. Из них на оплату труда с начислениями направят 95 902,3 миллиона гривен.
  • Главное управление разведки получит 4 612,1 миллиона гривен на оплату труда с начислениями.
  • СБУ - 9 327,9 миллиона гривен на оплату труда с начислениями.
  • Администрация госспецсвязи - 31 604,9 миллиона гривен. Из них на оплату труда с начислениями - 1 604,9 миллиона гривен. На обеспечение спецтехникой и оборудованием - 30 млн гривен.
  • НАБУ - 50,6 миллионов гривен на оплату труда с начислениями.

Напомним, ранее стало известно, что Кабмин поддержал выделение 518 миллиардов гривен на сектор безопасности и обороны.

Соответствующую инициативу уже направили для утверждения в Верховную раду.

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