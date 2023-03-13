В Испании десятки украинских военных завершили обучение на танках Leopard 2

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters , об этом сказано в заявлении Вооруженных сил Испании.

Там подчеркнули, что в общей сложности 40 членов экипажа танка и 15 специалистов-механиков прошли обучение на Leopard 2, которые организовали на военной базе в Сарагосе.

Испанский инструктор Контрерас в комментарии журналистам рассказал, что тренировки были очень интенсивными. По его словам, украинцы вернутся домой "с очень приемлемыми знаниями" о Leopard 2.

"Хотя танки отличались, многие системы совпадают, и это значительно облегчило работу. Благодаря этому, а также мотивации, которую проявил личный состав, и его желанию учиться, мы видим, что они очень хорошо подготовлены к возобновлению боевых действий", - добавил он.