Зарплата для расчета пенсий в Украине упала еще на 640 гривен
Показатель средней заработной платы для расчета пенсий в Украине сокращается второй месяц подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ.
По данным ПФУ, официальная зарплата составила 19 813,71 гривны, что на 641,94 гривны меньше, чем в июле (20 455,65 гривны).
В июле зарплата в месячном измерении также сократилась (на 1 981,41 гривны).
Реальная зарплата
В августе 2025 года зарплата была на 16,5% выше, чем в августе прошлого года, когда она составляла 17 001,36 гривен.
В августе инфляция в Украине упала до 13,2%. Таким образом, реальная зарплата за год выросла примерно на 3,3%.
Рост зарплат
- В январе 2025 года показатель зарплаты для расчета пенсии вырос на 24,6% до 18 660,32 гривны.
- В феврале 2025 года показатель вырос на 21,8% до 18 589,38 гривны.
- В марте 2025 года показатель вырос на 25,9% до 19 430,52 гривны.
- В апреле 2025 года средняя зарплата выросла на 17,9% до 19 856,19 гривны.
- В мае 2025 года средняя зарплата выросла на 18,5%% до 20 355,40 гривны.
- В июне 2025 года средняя зарплата выросла на 18,8%% до 22 336,81 гривны.
- В июле 2025 года средняя зарплата выросла на 17,9% до 20 455,65 гривны.
Показатель для пенсий
В феврале ПФУ утвердил показатель средней заработной платы за 2024 год. Этот показатель учитывался для расчета индексации пенсии, которая была проведена с 1 марта.
Зарплата за год составила 17 486,60 гривны и была на 22,2% больше, чем в 2023 году (14 308,46 гривен).
Зарплаты, пенсии и инфляция
Напомним, ускорение инфляции привело к тому, что реальные зарплаты украинцев упали до довоенного уровня.
Рост цен привел к тому, что реальные доходы пенсионеров в Украине снижаются с середины прошлого года.