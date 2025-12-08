"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте

Российские войска интенсивно наступают в Донецкой и Запорожской области. Что происходит в Покровске, какие плацдармы пытаются создать россияне и чем опасна ситуация в Запорожской области, – читайте в материале РБК-Украина.

Главное:

Что происходит в Покровске и на каких позициях находятся российские войска?

Какие три важные плацдарма пытаются создать военные РФ?

Какова ситуация в Запорожской области и чем это опасно для областного центра?

Что войскам РФ не удалось сделать в Харьковской области?

Россия не оставляет попыток оккупировать как можно больше украинской территории. Пока в Кремле встречаются с американцами и "ищут компромиссы" в мирном плане США, российские войска пытаются прорвать украинскую оборону.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявляет, что Украина и Россия близки к миру как никогда, российский диктатор Владимир Путин тем временем грозится завоевать Донбасс и другие украинские регионы.

Сегодня наибольшее давление российской армии испытывает на себе Донецкая область. Именно ее, по условиям россиян, Украина должна покинуть. Очевидно, и в самом Кремле не рассчитывают на такой исход, поэтому пытаются отобрать ее военным путем.

Ничего лучше, чем знаменитые "мясные штурмы", российское командование все еще не выдумало. Только для взятия одного Покровска РФ сконцентрировала более 100 тысяч солдат. И каждый день, судя по сводкам украинского Генштаба, армия России теряет на фронте около тысячи человек.

В Кремле не считаются с потерями, но, к сожалению, эта схема оказывается эффективной – россияне продолжают продвигаться и медленно занимать новые километры земли.

Покровск и Мирноград – "клещи" от россиян

"На подступах к самому Покровску россияне могут идти посреди поля, посреди белого дня. Они особо не прячутся, никак не пытаются замаскироваться. Это так дико смотрится, когда они пробуют это делать. Мы их ликвидируем, а за ними идут еще", – рассказывает офицер отдела коммуникации 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ Сергей Лефтер в комментарии РБК-Украина.

Сегодня Покровск является одной из самых горячих точек на фронте, за него идут особо интенсивные бои. В сводках Генштаба Украины количество боевых столкновений на Покровском направлении уже долгое время в десятки раз превышает остальные.

Бои за Покровскую агломерацию идут уже давно – наращивание интенсивности столкновений отмечали еще в мае 2025 года. Ближе к осени российские войска продвинулись вглубь самой агломерации и были уже на подступах к городу.

В октябре фиксировали первые попытки россиян закрепиться с Покровске. Тогда же в генштабе РФ стали говорить о том, что город находится под их контролем. А для наочной демонстрации использовали технику, которую ВСУ прозвали "флаговтык" – ДРГ проникали в серую зону и устанавливли там российский триколор. За время ожесточенных боев за Покровск россияне уже несколько раз "захватывали" его у себя в новостях, но реалии на поле боя не соответствуют этому.

Украинские военные готовят дрон недалеко от Покровска (фото: Getty Images)

Тем не менее, ситуация в городе и в самой агломерации тяжелая. Сегодня россияне стараются захватить Покровск и находящийся на северо-востоке от него Мирноград с двух направлений – южного и северо-восточного. Таким образом сформировались "клещи", которые хорошо видно на картах. И чтобы их соединить, российские военные наступают со стороны Красного Лимана и Никаноровки – на севере от Покровска, а также со стороны Удачного и Котлиного – они находятся на юге, под самим городом.

Для того, чтобы взять Покровско-Мирноградскую агломерацию, россияне с недавнего времени привлекли оперативный резерв. Украинские подразделения, которые находятся там, говорили об этом в конце ноября. К примеру, для подкрепления своих сил военное командование решило забросить на Покровск 76 псковскую десантно-штурмовую дивизию – ее фиксировали в 2022 году в Киевской области.

"Россияне будут их привлекать, потому что, в принципе, как ни крути, они стачиваются. И будь им легко захватить Покровск, они, я думаю, уже бы это сделали. А так, поскольку они застряли в городских боях, соответственно видно, что им не хватает сил. Это их оперативный резерв и они хотят его использовать", – говорит Сергей Лефтер.

Сегодня россиянам удалось закрепиться в южных кварталах Покровска. Как таковой линии разграничения нет, но, поскольку город пополам делит железная дорога, военные в своих объяснениях отталкиваются от нее. Все, что севернее от дороги – находится под контролем ВСУ, южнее – серая зона и российские войска.

Но и в южной части города работают украинские подразделения и штурмовые группы. Они проводят рейды и зачищают кварталы. "В южных окрестностях россияне сумели больше закрепиться. Мы стараемся не давать им спокойно существовать, но, конечно, там посложнее. Там происходят стрелковые бои, мы проводим рейды и стараемся устраивать засады россиянам", – отмечает Лефтер.

С начала декабря, по словам Лефтера, военные ликвидировали в самом городе около 60 российских солдат и ранили более 40 – это из тех, кого удалось подсчитать, реальные цифры могут быть другими.

Покровск и Мирноград в "клещах" российских войск (скриншот: карта DeepState)

Из-за погодных условий – частого тумана и дождей – обеим сторонам тяжело задействовать дроны, из-за чего часто сложно вести разведку. Пока стоит туман, россияне пытаются перетащить в город тяжелую бронетехнику, но это единичные случаи и украинские войска ее уничтожают. Легкую технику переносят быстрее и прячут.

Что же касается артиллерии, ее россияне установили на юге от города, в соседних населенных пунктах, и периодически обстреливают позиции украинских военных. При этом в самом Покровске продолжают жить люди. Еще в августе их, по информации местных властей, было около тысячи. Сколько сегодня – посчитать невозможно.

"По понятным причинам выяснить, сколько осталось в живых гражданских, нереально. Россияне заходят и на камеры показывают, как они "любят" местных, но, по большому счету, люди в Покровске погибают от их оружия и от их действий", – добавляет Лефтер.

Покровск важен россиянам, прежде всего, потому что в дальнейшем он может стать логистическим центром. Кроме того, у них появится возможность больше влиять на ключевые маршруты обеспечения украинских сил.

Три плацдарма

На Покровско-Мирноградском направлении сейчас накоплено большое количество вражеских сил. Если часть из них займут агломерацию, другая часть освободится. Ее, возможно, перекинут на другие горячие точки – например, Часов Яр, откуда открывается путь на Константиновку, а уже оттуда – на Краматорско-Славянскую агломерацию.

Сегодня под контролем ВСУ находятся четыре больших населенных пункта в Донецкой области, которые формируют общую агломерацию – Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка. Во время своей весенне-летней наступательной кампании россияне пытались занять эти пункты, для чего сформировали три плацдарма. Южный – район Покровска, Мирнограда и Торецка, восточный – район Часового Яра и северо-восточный – район Северска и Лимана.

Пока что россиянам не удалось реализовать свои планы ни по одному из вышеперечисленных плацдармов. Покровск не захвачен, в Часовом Яре украинские силы обороны держат под контролем часть города. Ситуация обострилась на Лиманском и Северном направлениях, но ее удалось стабилизировать.

Украинские военные с гаубицей возле Часового Яра (фото: Getty Images)

"Но пока продолжается оборонная операция в районе Покровска и Мирнограда к югу от Славянско-Краматорской агломерации, так же не сформированы ударные плацдармы. Дожмет ли враг? Ну, я думаю, что должны быть рациональными. Скорее всего, дожмет", – говорит полковник ВСУ Владислав Селезнев.

Запорожское направление

Если для захвата Покровско-Мирноградской агломерации враг накопил около 140 тысяч солдат, то для продвижения по Запорожскому направлению – около 120 тысяч. Очевидно, для россиян это вторая важная точка после Донецкой области, хотя военное командование РФ привыкло вести себя как оппортунисты и пробовать прорываться там, где это представляется для них возможным.

Запорожская область, которую Путин также записал себе в конституцию, сегодня оккупирована приблизительно на 70%. Об этом еще в октябре 2025 года говорил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Россияне регулярно обстреливают Запорожье, включая атаки КАБами, которые уже достают до города. В области же идут интенсивные бои.

С недавних пор осложнилась ситуация в районе Степногорска – к юго-востоку от Запорожья. Россияне стараются продвигаться по руслу бывшего Каховского водохранилища, которое за несколько лет заросло высокой травой. Это дает возможность противнику прятаться в "зеленке" и периодически силами ДРГ атаковать позиции ВСУ.

Степногорск важен, прежде всего тем, что от него открывается путь на Запорожье. Российские войска пытаются дотянутся до областного центра, но, учитывая то, сколько времени у них уходит на оккупацию гораздо меньших населенных пунктов, здесь у них могут возникнуть проблемы масштабнее.

Российские военные пытаются продвигаться вдоль бывшего Каховского водохранилища (скриншот: карта DeepState)

Также тяжелые бои идут в районе Гуляйполя. По словам Селезнева, российские военные периодически пытаются прорваться в восточный пригород, при этом используя авиабомбы и артиллерию. С их помощью противник по своему обыкновению уничтожает город, прежде чем пробовать его захватить.

"Россия действует абсолютно рационально, мне кажется. Они, прежде чем захватить тот или иной населенный пункт, сначала его разрушают. Так было всегда, начиная с войны еще в Чечне. Так враг действует и сейчас. Каждое целое здание – это огневая точка, позволяющая оказывать эффективное сопротивление", – отмечает Селезнев.

На востоке от Гуляйполя и в самом городе протекает река Гайчур. Она, по словам экспертов, может стать серьезной преградой для россиян, если они продолжат продвижение. Сам населенный пункт очень важен для украинских сил обороны, но интенсивность боев тут будет зависеть, в том числе, и от того, чем закончатся столкновения в Покровске и Мирнограде. Если врагу удастся там закрепиться, часть ресурса может пойти и в Запорожскую область.

Харьковская область

Пока военное командование РФ концентрирует большое количество своих сил в Донецкой и Запорожской области, часть их военных пробует точечно прорываться на Харьковщине.

Периодически россияне пытаются наступать на Купянском направлении, в районе населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Колесниковка. Украинским силам обороны удается изолировать российские подразделения, поэтому противник пока только восстанавливает потери – о прорыве речи не идет.

"Они заводят через границу свои силы там, где это возможно. По большей части у нас это возможно, потому что есть непосредственная логистическая связь на стратегическом уровне. За исключением Купянска – там город удалось более менее эффективно изолировать. Это для них стало самой большой ловушкой", - отмечает начальник управления коммуникаций группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

Купянск часто обстреливают российские войска (фото: Getty Images)

Ранее об улучшении положения на Купянском направлении говорил и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он отметил, что город зачистили от россиян и пытаются вытеснить с плацдарма к северу от Купянска.

Однако противник имеет успехи в районе Волчанска. Оккупанты продвинулись в самом городе и вблизи Тихого – на северо-востоке от Волчанска. Но военные отмечают, что сам город фактически разрушен и россияне пытаются закрепиться на его руинах.

Там тоже есть проблемы с использованием дронов из-за погоды, что дает врагу возможность вести наступательные действия – разведка ВСУ ограничена. При этом восточная и западная окраины города под контролем украинских сил, а попытки россиян вывесить свой флаг над Волчанском заканчиваются для них плачевно.

***

Российское военное командование и дальше будет делать попытки захватить как можно больше территорий Украины. И свои планы очертил сам Путин в интервью индийским журналистам – захватить Донбасс и "Новороссию", под которой он подразумевает юго-восток страны.

Никакие игры в дипломатию, мирные планы от США и попытки договориться не приводят к результату. Пока Кремль чувствует, что имеет возможность продвигаться на поле боя – он будет это делать. И с количеством потерь никто не считается.

"Уровень вражеских потерь на самом деле впечатляет. Ноябрь, цифры следующие – немного больше 30 тысяч убитых и раненых, из них 25 тысяч – это именно убитых. То есть, если выражаться высоким слогом, можно сказать следующее – сегодня путинские генералы трупами своих солдат устилают путь к квадратным километрам Украины", – говорит Селезнев.