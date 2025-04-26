Зарплата для расчета пенсии выросла на 4 тысяч гривен

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за март 2025 года, который учитывается для расчета пенсии. За год зарплата выросла на 25,9%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ .

По данным ПФУ, официальная зарплата в марте составила 19 430,52 гривен, что на 3 996,54 гривен больше, чем в марте прошлого года (15 433,98 гривен).

Ранее этот показатель публиковался ежеквартально, но в прошлом году Верховная Рада внесла изменения в законодательство, и эти данные подаются ежемесячно. Это необходимо для бронирования от мобилизации.

В январе 2025 года показатель зарплаты для расчета пенсии вырос на 24,6% до 18 660,32 гривен.

В феврале 2025 года показатель вырос на 21,8% 18 589,38 гривен.