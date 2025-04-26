Зарплата для расчета пенсии выросла на 4 тысяч гривен
Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за март 2025 года, который учитывается для расчета пенсии. За год зарплата выросла на 25,9%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ.
По данным ПФУ, официальная зарплата в марте составила 19 430,52 гривен, что на 3 996,54 гривен больше, чем в марте прошлого года (15 433,98 гривен).
Ранее этот показатель публиковался ежеквартально, но в прошлом году Верховная Рада внесла изменения в законодательство, и эти данные подаются ежемесячно. Это необходимо для бронирования от мобилизации.
В январе 2025 года показатель зарплаты для расчета пенсии вырос на 24,6% до 18 660,32 гривен.
В феврале 2025 года показатель вырос на 21,8% 18 589,38 гривен.
Показатель зарплаты для расчета пенсии
В феврале ПФУ утвердил показатель средней заработной платы за 2024 год. Этот показатель учитывался для расчета индексации пенсии, которая была проведена с 1 марта.
По данным ПФУ, средняя зарплата в 2024 году составила:
- январь - 14 974,56 гривен
- февраль - 15 267,60 гривен
- март - 15 433,98 гривен
- апрель - 16 847,98 гривен
- май - 17 178,87 гривен
- июнь - 18 806,63 гривен
- июль - 17 346,90 гривен
- август - 17 001,36 гривен
- сентябрь - 18 020,86 гривен
- октябрь - 18 704,98 гривен
- ноябрь - 18 823,31 гривен
- декабрь - 21 698,99 гривен
- средняя за год - 17 486,60 гривен.
Таким образом, за год средняя зарплата была на 22,2% больше, чем в 2023 году (14 308,46 гривен).
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