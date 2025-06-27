Зарплата для расчета пенсий в Украине превысила 20 тысяч гривен

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за май 2025 года, который учитывается для расчета пенсии. За год зарплата выросла на 18,5%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ .

По данным ПФУ, официальная зарплата в мае составила 20 355,40 гривен, что на 3 176,53 гривен больше, чем в мае прошлого года (17 178,87 гривен).

В мае инфляция в Украине выросла до 15,9%. Таким образом, реальная зарплата за год выросла примерно на 2,6%.



В январе 2025 года показатель зарплаты для расчета пенсии вырос на 24,6% до 18 660,32 гривен.

В феврале 2025 года показатель вырос на 21,8% до 18 589,38 гривен.

В марте 2025 года показатель вырос на 25,9% до 19 430,52 гривен.

В апреле 2025 года средняя зарплата выросла на 17,9% до19 856,19 гривен.