ua en ru
Пт, 27 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зарплата для расчета пенсий в Украине превысила 20 тысяч гривен

Украина, Пятница 27 июня 2025 08:15
UA EN RU
Зарплата для расчета пенсий в Украине превысила 20 тысяч гривен Фото: Зарплата для пенсии выросла до 20 тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за май 2025 года, который учитывается для расчета пенсии. За год зарплата выросла на 18,5%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ.

По данным ПФУ, официальная зарплата в мае составила 20 355,40 гривен, что на 3 176,53 гривен больше, чем в мае прошлого года (17 178,87 гривен).

В мае инфляция в Украине выросла до 15,9%. Таким образом, реальная зарплата за год выросла примерно на 2,6%.
Зарплата для расчета пенсий в Украине превысила 20 тысяч гривен

В январе 2025 года показатель зарплаты для расчета пенсии вырос на 24,6% до 18 660,32 гривен.

В феврале 2025 года показатель вырос на 21,8% до 18 589,38 гривен.

В марте 2025 года показатель вырос на 25,9% до 19 430,52 гривен.

В апреле 2025 года средняя зарплата выросла на 17,9% до19 856,19 гривен.

Показатель для пенсий

В феврале ПФУ утвердил показатель средней заработной платы за 2024 год. Этот показатель учитывался для расчета индексации пенсии, которая была проведена с 1 марта.

Таким образом, за год средняя зарплата была на 22,2% больше, чем в 2023 году (14 308,46 гривен).

Ранее этот показатель публиковался ежеквартально, но в прошлом году Верховная Рада внесла изменения в законодательство, и эти данные подаются ежемесячно. Это необходимо для бронирования от мобилизации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Зарплата в Украине Пенсионный фонд Украины Пенсии в Украине Пенсия в Украине
Новости
У Путина рассказали, когда "определят" дату новых переговоров с Украиной
У Путина рассказали, когда "определят" дату новых переговоров с Украиной
Аналитика
Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу