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Официальная зарплата украинцев выросла на 3,2 тысяч гривен: сколько платили в 2024 году

Украина, Вторник 18 февраля 2025 21:24
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Официальная зарплата украинцев выросла на 3,2 тысяч гривен: сколько платили в 2024 году Фото: зарплата в Украине выросла на 3,2 тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за 2024 год, который учитывается для расчета пенсии. За последний год зарплаты выросли на 3 178 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ.

По данным ПФУ, средняя зарплата в 2024 году составила:

  • январь - 14 974,56 гривен
  • февраль - 15 267,60 гривен
  • март - 15 433,98 гривен
  • апрель - 16 847,98 гривен
  • май - 17 178,87 гривен
  • июнь - 18 806,63 гривен
  • июль - 17 346,90 гривен
  • август - 17 001,36 гривен
  • сентябрь - 18 020,86 гривен
  • октябрь - 18 704,98 гривен
  • ноябрь - 18 823,31 гривен
  • декабрь - 21 698,99 гривен
  • средняя за год - 17 486,60 гривен.

Таким образом, за год средняя зарплата была на 22,2% больше, чем в 2023 году (14 308,46 гривен).

Следует отметить, что данные ПФУ о зарплате для пенсии отличается от информации Госстата о средней зарплате штатных работников. По данным Госстата, за январь-сентябрь 2024 года зарплата выросла на 22,2% до 20 592 гривен. Госстат пока не обнародовал данные и за 2024 год.

Прогнозы по зарплатам

По оценке Минэкономики, средняя зарплата штатных работников в Украине за 2024 год выросла на 20,3% до 20 985 гривен. Рост реальных зарплат (с учетом инфляции) составил 13%.

Минэкономики прогнозирует, что в 2025 году средняя зарплата вырастет до 24 389 гривен. В реальном измерении зарплаты вырастут на 8,1%.

По оценке НБУ, в 2024 году номинальная зарплата выросла на 22%, реальная - на 14,4%. НБУ ожидает, что в 2025 году рост номинальной зарплаты составит на 16,7%, реальной - на 3,8%. НБУ ожидает, что средняя зарплата в 2025 году составит 24,8 тысяч гривен.

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Пенсионный фонд Украины Зарплата в Украине
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