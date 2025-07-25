Зарплата для пенсии в Украине за месяц подскочила на 2 тысячи гривен
Пенсионный фонд Украины зафиксировал резкое увеличение показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, который учитывается для исчисления пенсии. В июне он вырос на 2 тысячи гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ.
По данным ПФУ, официальная зарплата в июне составила 22 336,81 гривны, что на 1 981,41 гривны больше, чем в мае (20 355,40 гривны).
Зарплата была на 18,8% больше, чем в июне прошлого года (18 806,63 гривны).
В июне инфляция в Украине упала до 14,3%. Таким образом, реальная зарплата за год выросла примерно на 4,5%.
В январе 2025 года показатель зарплаты для расчета пенсии вырос на 24,6% до 18 660,32 гривны.
В феврале 2025 года показатель вырос на 21,8% до 18 589,38 гривны.
В марте 2025 года показатель вырос на 25,9% до 19 430,52 гривны.
В апреле 2025 года средняя зарплата выросла на 17,9% до 19 856,19 гривны.
В мае 2025 года средняя зарплата выросла на 18,5%% до 20 355,40 гривны.
Зарплаты, пенсии и инфляция
Напомним, ускорение инфляции привело к тому, что реальные зарплаты украинцев упали до довоенного уровня.
Рост цен привел к тому, что реальные доходы пенсионеров в Украине снижаются с середины прошлого года.
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