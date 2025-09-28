ua en ru
Нд, 28 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зарплата для розрахунку пенсій в Україні впала ще на 640 гривень

Україна, Неділя 28 вересня 2025 08:10
UA EN RU
Зарплата для розрахунку пенсій в Україні впала ще на 640 гривень Фото: Зарплата для пенсії впала нижче 20 тисяч гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Показник середньої заробітної плати для розрахунку пенсій в Україні скорочується другий місяць поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ.

За даними ПФУ, офіційна зарплата становила 19 813,71 гривні, що на 641,94 гривні менше, ніж у липні (20 455,65 гривні).

У липні зарплата в місячному вимірі також скоротилася (на 1 981,41 гривні).

Реальна зарплата

У серпні 2025 року зарплата була на 16,5% вищою, ніж у серпні минулого року, коли вона становила 17 001,36 гривні.

У серпні інфляція в Україні впала до 13,2%. Таким чином, реальна зарплата за рік зросла приблизно на 3,3%.

Зростання зарплат

Показник для пенсій

У лютому ПФУ затвердив показник середньої заробітної плати за 2024 рік. Цей показник враховувався для розрахунку індексації пенсії, яка була проведена з 1 березня.

Зарплата за рік становила 17 486,60 гривні і була на 22,2% більшою, ніж у 2023 році (14 308,46 гривні).

Зарплати, пенсії та інфляція

Нагадаємо, прискорення інфляції призвело до того, що реальні зарплати українців впали до довоєнного рівня.

Зростання цін призвело до того, що реальні доходи пенсіонерів в Україні знижуються з середини минулого року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсії в Україні Зарплата в Україні
Новини
Трамп захотів ввести війська до "спустошеного війною" Портленда
Трамп захотів ввести війська до "спустошеного війною" Портленда
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"