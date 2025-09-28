Зарплата для розрахунку пенсій в Україні впала ще на 640 гривень
Показник середньої заробітної плати для розрахунку пенсій в Україні скорочується другий місяць поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ.
За даними ПФУ, офіційна зарплата становила 19 813,71 гривні, що на 641,94 гривні менше, ніж у липні (20 455,65 гривні).
У липні зарплата в місячному вимірі також скоротилася (на 1 981,41 гривні).
Реальна зарплата
У серпні 2025 року зарплата була на 16,5% вищою, ніж у серпні минулого року, коли вона становила 17 001,36 гривні.
У серпні інфляція в Україні впала до 13,2%. Таким чином, реальна зарплата за рік зросла приблизно на 3,3%.
Зростання зарплат
- У січні 2025 року показник зарплати для розрахунку пенсії зріс на 24,6% до 18 660,32 гривні.
- У лютому 2025 року показник зріс на 21,8% до 18 589,38 гривні.
- У березні 2025 року показник зріс на 25,9% до 19 430,52 гривні.
- У квітні 2025 року середня зарплата зросла на 17,9% до 19 856,19 гривні.
- У травні 2025 року середня зарплата зросла на 18,5%% до 20 355,40 гривні.
- У червні 2025 року середня зарплата зросла на 18,8%% до 22 336,81 гривні.
- У липні 2025 року середня зарплата зросла на 17,9% до 20 455,65 гривні.
Показник для пенсій
У лютому ПФУ затвердив показник середньої заробітної плати за 2024 рік. Цей показник враховувався для розрахунку індексації пенсії, яка була проведена з 1 березня.
Зарплата за рік становила 17 486,60 гривні і була на 22,2% більшою, ніж у 2023 році (14 308,46 гривні).
Зарплати, пенсії та інфляція
Нагадаємо, прискорення інфляції призвело до того, що реальні зарплати українців впали до довоєнного рівня.
Зростання цін призвело до того, що реальні доходи пенсіонерів в Україні знижуються з середини минулого року.