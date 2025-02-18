В Украине утвердили главный показатель для индексации пенсий

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы (дохода) за 2024 год, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для расчета пенсии. Этот показатель позволяет рассчитать коэффициент индексации пенсий, который составит 1,115.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ПФУ .

По данным ПФУ, средняя зарплата в 2024 году составила 17 486,60 гривен, что на 22,2% больше, чем в 2023 году (14 308,46 гривен).

Расчет коэффициента

Порядок расчета определен частью второй статьи 42 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Его можно рассчитать по установленной формуле, которая учитывает инфляцию за 2024 год (12,0%).

Показатель средней заработной платы за 2021-2023 годы составил 13 559,41 гривен, за 2022-2024 годы - 15 057,09 гривен.

Соответственно, показатель роста средней заработной платы за три календарных года, предшествующих году, в котором проводится увеличение, по сравнению с тремя календарными годами, предшествовавшими году, который является предыдущим относительно года, в котором проводится увеличение, составит 11,05%. Таким образом, показатель индексации пенсий составит 11,53% ((12,0% + 11,05%)/2).

Индексация пенсий

Теперь Минсоцполитики рассчитает коэффициент и порядок проведения индексации пенсий, который утвердит Кабинет министров в конце месяца. Не исключено, что коэффициент будет отличаться от рассчитанного по формуле.

В проекте бюджета Пенсионного фонда Украины на доплаты, определенные постановлениями Кабинета министров об индексации пенсионных выплат и дополнительные меры повышения уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения, предусмотрено 44,7 млрд гривен.

Индексация пенсий будет проведена с 1 марта 2025 года. По сути это единственный механизм повышения пенсий украинцам. Других повышений в 2025 году не планируется.

В 2024 году коэффициент индексации составлял 1,079. Это не означает, что все пенсии повысили на 7,9%. Во время индексации средняя пенсия выросла на 358 гривен или на 6,7% до 5 743 гривен. Размер повышения не мог превышать 1500 гривен. Для тех, кто вышел на пенсию за последние три года, повышение составило 100 гривен.