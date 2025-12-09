ua en ru
Отключать будут даже критические объекты: стало известно, как Кабмин хочет сократить действие графиков

Украина, Вторник 09 декабря 2025 14:41
Отключать будут даже критические объекты: стало известно, как Кабмин хочет сократить действие графиков Иллюстративное фото: стало известно, как Кабмин хочет сократить действие графиков (GettyImages)
Автор: Юрий Дощатов, Наталья Кава

Правительство планирует сократить время отключения бытовых потребителей от электроэнергии путем сокращения количества объектов критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник, ознакомленный с результатами совещания в правительстве.

"Сейчас на линиях с критически важными объектами находятся многие потребители. И отключение таких потребителей не касается, что вызывает недовольство тех, кто остается без света", - сказал собеседник.

Кабмин планирует принять решение пересмотреть перечень объектов критической инфраструктуры в регионах с целью их сокращения. Также рассматривается вариант применения отключений критических объектов, если они обеспечены альтернативными источниками электропитания.

Высвобожденные объемы электроэнергии позволят несколько сократить периоды отключений в регионах и сделать их более равномерными между бытовыми потребителями.

"То есть, если у кого-то из критических объектов есть генераторы, то к ним тоже будут применяться отключения, а электроэнергией они будут обеспечивать себя сами", - сказал собеседник.

Напомним, что сегодня премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство работает над тем, чтобы сократить продолжительность отключений и обеспечить больше электроэнергии для населения.

Обстрелы энергетики

6 декабря российские силы осуществили масштабную комбинированную атаку по украинской энергосистеме. Под удар попали объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

Отдельным направлением ударов стали теплоэлектростанции ДТЭК - россияне целенаправленно били по ним, что повлекло серьезные повреждения оборудования. Из-за массированных атак атомным электростанциям пришлось временно снизить уровень производства электроэнергии.

В ночь на 7 декабря Россия нанесла новый удар по энергоинфраструктуре в Кременчугском районе Полтавской области, применив ракеты и ударные дроны. В результате атаки в отдельных населенных пунктах частично исчезли тепло- и водоснабжение.

Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко сообщил, что после ночных массированных ударов самая сложная ситуация сейчас наблюдается в Черниговской и Донецкой областях.

