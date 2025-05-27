Средняя зарплата для расчета пенсии выросла до 20 тысяч гривен
Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за апрель 2025 года, который учитывается для расчета пенсии. За год зарплата выросла на 17,9%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ.
По данным ПФУ, официальная зарплата в апреле составила 19 856,19 гривен, что на 3 008,21 гривен больше, чем в апреле прошлого года (16 847,98 гривен).
В январе 2025 года показатель зарплаты для расчета пенсии вырос на 24,6% до 18 660,32 гривен.
В феврале 2025 года показатель вырос на 21,8% до 18 589,38 гривен.
В марте 2025 года показатель вырос на 25,9% до 19 430,52 гривен.
Показатель для пенсий
В феврале ПФУ утвердил показатель средней заработной платы за 2024 год. Этот показатель учитывался для расчета индексации пенсии, которая была проведена с 1 марта.
Таким образом, за год средняя зарплата была на 22,2% больше, чем в 2023 году (14 308,46 гривен).
По данным ПФУ, средняя зарплата в 2024 году составляла:
- январь - 14 974,56 гривен
- февраль - 15 267,60 гривен
- март - 15 433,98 гривен
- апрель - 16 847,98 гривен
- май - 17 178,87 гривен
- июнь - 18 806,63 гривен
- июль - 17 346,90 гривен
- август - 17 001,36 гривен
- сентябрь - 18 020,86 гривен
- октябрь - 18 704,98 гривен
- ноябрь - 18 823,31 гривен
- декабрь - 21 698,99 гривен
- средняя за год - 17 486,60 гривен.
Таким образом, за год средняя зарплата была на 22,2% больше, чем в 2023 году (14 308,46 гривен).
Ранее этот показатель публиковался ежеквартально, но в прошлом году Верховная Рада внесла изменения в законодательство, и эти данные подаются ежемесячно. Это необходимо для бронирования от мобилизации.
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