ua en ru
Вт, 25 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Официальная зарплата для расчета пенсии выросла на 3,3 тысячи гривен

Украина, Вторник 25 марта 2025 08:06
UA EN RU
Официальная зарплата для расчета пенсии выросла на 3,3 тысячи гривен Фото: зарплата для расчета пенсии выросла на 3,3 тысячи гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за февраль 2025 года, который учитывается для расчета пенсии. За год зарплата выросла на 21,8%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ.

По данным ПФУ, официальная зарплата в феврале составила 18 589,38 гривен, что на 3 321,78 гривен больше, чем в феврале прошлого года (15 267,60 гривен).

Ранее этот показатель публиковался ежеквартально, но в прошлом году Верховная Рада внесла изменения в законодательство, и эти данные подаются ежемесячно. Это необходимо для бронирования от мобилизации.

В январе 2025 года показатель зарплаты для расчета пенсии вырос на 24,6% до 18 660,32 гривен.

Показатель зарплаты для расчета пенсии

В феврале ПФУ утвердил показатель средней заработной платы за 2024 год. Этот показатель учитывался для расчета индексации пенсии, которая была проведена с 1 марта.

По данным ПФУ, средняя зарплата в 2024 году составила:

  • январь - 14 974,56 гривен
  • февраль - 15 267,60 гривен
  • март - 15 433,98 гривен
  • апрель - 16 847,98 гривен
  • май - 17 178,87 гривен
  • июнь - 18 806,63 гривен
  • июль - 17 346,90 гривен
  • август - 17 001,36 гривен
  • сентябрь - 18 020,86 гривен
  • октябрь - 18 704,98 гривен
  • ноябрь - 18 823,31 гривен
  • декабрь - 21 698,99 гривен
  • средняя за год - 17 486,60 гривен.

Таким образом, за год средняя зарплата была на 22,2% больше, чем в 2023 году (14 308,46 гривен).

Читайте РБК-Украина в Google News
Зарплата в Украине Пенсии в Украине
NEWS
На фронте за сутки уничтожены около 1200 российских солдат и 18 ББМ, - Генштаб
На фронте за сутки уничтожены около 1200 российских солдат и 18 ББМ, - Генштаб
DAILY
Репортаж с позиций Третьей штурмовой: как минометчики останавливают нашествие россиян
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Репортаж с позиций Третьей штурмовой: как минометчики останавливают нашествие россиян