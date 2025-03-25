Официальная зарплата для расчета пенсии выросла на 3,3 тысячи гривен
Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за февраль 2025 года, который учитывается для расчета пенсии. За год зарплата выросла на 21,8%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ.
По данным ПФУ, официальная зарплата в феврале составила 18 589,38 гривен, что на 3 321,78 гривен больше, чем в феврале прошлого года (15 267,60 гривен).
Ранее этот показатель публиковался ежеквартально, но в прошлом году Верховная Рада внесла изменения в законодательство, и эти данные подаются ежемесячно. Это необходимо для бронирования от мобилизации.
В январе 2025 года показатель зарплаты для расчета пенсии вырос на 24,6% до 18 660,32 гривен.
Показатель зарплаты для расчета пенсии
В феврале ПФУ утвердил показатель средней заработной платы за 2024 год. Этот показатель учитывался для расчета индексации пенсии, которая была проведена с 1 марта.
По данным ПФУ, средняя зарплата в 2024 году составила:
- январь - 14 974,56 гривен
- февраль - 15 267,60 гривен
- март - 15 433,98 гривен
- апрель - 16 847,98 гривен
- май - 17 178,87 гривен
- июнь - 18 806,63 гривен
- июль - 17 346,90 гривен
- август - 17 001,36 гривен
- сентябрь - 18 020,86 гривен
- октябрь - 18 704,98 гривен
- ноябрь - 18 823,31 гривен
- декабрь - 21 698,99 гривен
- средняя за год - 17 486,60 гривен.
Таким образом, за год средняя зарплата была на 22,2% больше, чем в 2023 году (14 308,46 гривен).